شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس التليفزيون: خصم 3 أيام ووقف عن العمل 3 أسابيع لمخرج «مباراة القمة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت نائلة فاروق، رئيس التليفزيون المصري، إن لجنة التحقيق بالتليفزيون قررت خصم 3 أيام من الراتب، والوقف عن العمل لمدة 3 أسابيع، لهشام عبدالودود، مخرج مباراة القمة 120 بين الأهلى والزمالك، التي تم إقامتها في 23 أغسطس الماضي، وانتهت بفوز الفريق الأبيض بثلاثة أهداف مقبل هدف واحد للفريق الأحمر.

وأضافت «فاروق» في تصريحات لـ«المصري اليوم»، الأحد، أنه تم التحقيق مع المخرج هشام عبدالودود من قبل لجنة شكلت للتحقيق معه، لمعرفة أسباب تركيز الصورة على فريق الأهلي خلال النشيد الوطنى قبل بدء المباراة، مشيرة إلى أن «اللجنة شاهدت المباراة بالكامل، ولم تجد سوى خطأ أثناء السلام الجمهوري فقط».

وأوضحت أن «مبررات المخرج في التحقيق انصبت جميعها حول ضيق الوقت، وأن مدة السلام 56 ثانية لم يستطع خلالها الانتقال بسرعة بالصورة إلى الفريق الثاني»، مشيرة إلى «مخرجين الرياضة في التليفزيون المصري لهم ثقلهم، ولكن كان يجب على المخرج أن يراعي الوقت، ويتم التركيز على الفريقين، وليس فريق بعينه، وكان من المفترض أن يضبط الكاميرات بحيث يقسم الوقت على الفريقين».

وشددت رئيس التليفزيون على أن «التليفزيون المصري جهة حيادية، ونحن ناقلين للحدث ولسنا صانعين له، ولابد أن يكون أي مخرج أو إعلامي محايد في الرسالة الإعلامية التي ينقلها».