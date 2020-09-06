وزير الزراعة يبحث عن بدائل لمعالجة مشكلات تفتيت الحيازة الزراعية.. فيديو

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، إن البناء على الأراضى الزراعية يهدر من 13 إلى 14% منها.

وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى أحمد موسى فى برنامج «على مسئوليتى» المذاع على قناة صدى البلد، أن الرئيس السيسي وجه بتكثيف البحوث الزراعية، كما وجه باستخدام الأساليب الحديثة فى الزراعة لزيادة الإنتاجية.

وأضاف وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، أن تفتيت الحيازات الزراعية تعوق استخدام الميكنة الزراعية، مردفًا: «نبحث عن بدائل لمعالجة مشكلات تفتيت الحيازة الزراعية».

ولفت إلى أنه سيتم التنسيق مع وزارة التموين بشأن بعض المحاصيل التى تحتاجها، مشيرًا إلى أنه سيتم التوسع في الرقعة الزراعية في وسط سيناء وتوشكى.

وأوضح وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن مساحة الأرض الزراعية 9.4 مليون فدان منها 3.3 مليون فدان أرض جديدة.

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