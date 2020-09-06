شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الزراعة يبحث عن بدائل لمعالجة مشكلات تفتيت الحيازة الزراعية.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، إن البناء على الأراضى الزراعية يهدر من 13 إلى 14% منها.
وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى أحمد موسى فى برنامج «على مسئوليتى» المذاع على قناة صدى البلد، أن الرئيس السيسي وجه بتكثيف البحوث الزراعية، كما وجه باستخدام الأساليب الحديثة فى الزراعة لزيادة الإنتاجية.
وأضاف وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، أن تفتيت الحيازات الزراعية تعوق استخدام الميكنة الزراعية، مردفًا: «نبحث عن بدائل لمعالجة مشكلات تفتيت الحيازة الزراعية».
ولفت إلى أنه سيتم التنسيق مع وزارة التموين بشأن بعض المحاصيل التى تحتاجها، مشيرًا إلى أنه سيتم التوسع في الرقعة الزراعية في وسط سيناء وتوشكى.
وأوضح وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن مساحة الأرض الزراعية 9.4 مليون فدان منها 3.3 مليون فدان أرض جديدة.
وأشار القصير، إلى أن أسعار اللحوم شهدت حالة استقرار خلال الفترة الماضية بسبب مشروع البتلو الذي حقق طفرة في توفير اللحوم.
وواصل وزير الزراعة، أن إجمالي المبلغ الموجه لمشروع البتلو 2 مليار و100 مليون جنيه، وبعد توجيه الرئيس بدعم المشروع بـ 2 مليار جنيه يصبح إجمالي ما تم توجيهه للمشروع 4 مليارات جنيه.
واستكمل وزير الزراعة واستصلاح الأراضي: «توسعنا في استيراد رؤوس الماشية المحسنة التي تحقق دخلًا إضافيًا ومكاسب للمزارع».
كانت هذه تفاصيل خبر وزير الزراعة يبحث عن بدائل لمعالجة مشكلات تفتيت الحيازة الزراعية.. فيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.