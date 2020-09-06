شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد تكشف تفاصيل تشكل سيول وسقوط أمطار غزيرة فى سانت كاترين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت الدكتورة إيمان شاكر، وكيل مركز الاستشعار عن بُعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن هناك توقعات أصدرتها الهيئة بسقوط أمطار منذ الأسبوع الماضي. وأضافت الدكتورة إيمان شاكر، في مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء DMC" المذاع على قناة "DMC" تقديم الإعلامية إيمان الحصرى، أن الأمطار الغزيرة بدأت تتساقط على منطقة كاترين تحديدًا من يوم الاثنين الماضي، مضيفة أن الأمطار المستمرة شكلت سيلا خفيفا ببعض الأودية في كاترين.

وأوضحت الدكتورة إيمان، أنه منذ أمس زادت الأمطار الغزيرة، وكانت على عدة مناطق متفرقة من الجمهورية، لافتة إلى إغلاق العديد من الطرق ومنها طريق مدينة رأس غارب، موضحة أن اليوم شهد أيضا سقوط أمطار فى بعض المناطق أيضًا.

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كان قد قال اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر: "إن السيول التي حدثت بالمحافظة لم يتضرر منها أي أحد من المواطنين"، مضيفا: "السيول أصبحت اتجاهها لصحراء وهذا شىء جيد، ونحن على أتم استعداد لمواجهة تلك السيول بالمعدات اللازمة".

وأضاف اللواء عمرو حنفي، خلال مداخلة تلفزيونية، أنه تم فتح الطرق التي كانت مغلقة فى منطقة سفاجا بسبب السيول، مضيفا أنه تم إغلاق طريق الشيخ فضل - قنا بسبب كثرة السيول به حفاظا على المواطنين من تعرضهم للمخاطر.

وأوضح أن المحافظة على استعداد تام لمواجهة السيول والمعدات فى حالة اصطفاف بالتنسيق مع المنطقة الجنوبية فى حال احتياجهم لأي دعم منهم.