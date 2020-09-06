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جهاز حماية المستهلك يكشف ترويج بعض القنوات الفضائية لمنتجات غير معروفة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور أحمد سمير، القائم بأعمال رئيس جهاز حماية المستهلك، إن هناك مرصدا إعلاميا بالإضافة لصفحات التواصل الاجتماعي لمراقبة الصفحات التى تبيع دون ترخيص ومعرفة المصدر، موضحاً أن بعض القنوات الفضائية تروج لمنتجات غير معروفة.


وأكمل سمير، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج 90 دقيقة، تقديم أسامة كمال، والمذاع عبر فضائية المحور، أن هناك صفحات عبر مواقع التواصل تنشر مواد دعائية مسروقة وتروج لأدوية غير معروفة، مشيراً إلى أن الجهاز ينسق مع التفتيش الصيدلى، وتم ضبط مصنع للأدوية.

وأضاف القائم بأعمال رئيس جهاز حماية المستهلك، أن المصنع المضبوط كان يلون المنتج ويضعه في عبوات مختلفة وهو نفس المنتج، قائلا: "تم ضبط فتاة انتحلت صفة طبيبة وتبين أنها حاصلة على دبلوم تجارة ادعت أنها طبيبة وتقوم ببيع منتجات طبية".

وتابع القائم بأعمال رئيس جهاز حماية المستهلك، أنه يجب توعية المواطنين بخطورة ما يتم نشره على صفحات "فيس بوك" والترويج لمنتجات مغشوشة، بالإضافة إلى ضرورة الإبلاغ عن مثل تلك الجرائم للقضاء على تلك الظواهر.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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