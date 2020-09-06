شكرا لقرائتكم خبر عن "فتحة خير على التعدين".. تفاصيل اكتشاف معدن جديد على يد عالم مصرى والان مع تفاصيل الخبر
وأضاف "حلمي"، خلال مداخلة تليفونية لبرنامج رأى عام مع الإعلامي عمرو عبد الحميد، المذاع على فضائية "TeN"، أنهم قاموا بعمل دراسات ومطابقة على المعادن، ولكن خصائصه لم تنطبق على أى معدن أخر.
وأشار إلى أن تسمية المعادن لها أسس وقواعد، وتم تسميته نسبة إلى مكان اكتشافه "الواحات البحرية"، لافتًا إلى أن هذا أول معدن يتم اكتشافه عالم عربي أو مصرى، معلقًا: "هذا المعدن سيكون فتحة خير على التعدين فى مصر".
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