شكرا لقرائتكم خبر عن خالد العنانى يخوض مغامرة اكتشاف أثرى جديد فى منطقة سقارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شارك الدكتور خالد العناني وزير السياحة والأثار، متابعيه بمقطع فيديو جديد من كواليس مغامرته الجديدة فى اكتشافه الأثرى الجديد فى منطقة سقارة بمحافظة الجيزة، حيث نشر مقطع الفيديو الذى ظهر من خلاله، وهو ينزل البئر الذى بلغ طوله حوالى 11 متراً لاكتشاف مقبرة جديدة تضم 13 تابوتا آدميا مغلقا منذ أكثر من 2500 عاما.

وكتب العناني عبر الفيديو الذى نشره عبر حسابه بإنستجرام "شعور لا يقارن كلما تشهد كشف أثرى جديد، خاصة عند نزولك بئر عمقه ١١ متر به مجموعة من التوابيت الأثرية المغلقة، لتكتشف سر جديد من أسرار الحضارة المصرية القديمة، انتظرونا للإعلان عن كشف أثرى جديد بجبانة سقارة الغنية شكرا لزملائى بالوزارة على إخلاصكم ومجهودكم المتميز".

وحرص الدكتور خالد العناني على النزول إلى قاع البئر مع الدكتور مصطفى وزيرى لتفقد الكشف، تمهيداً للإعلان عنه قريبا فى مؤتمر صحفى بمنطقة آثار سقارة، كما وجه الشكر إلى العاملين بالموقع للعمل فى ظروف صعبة مع الالتزام بالاجراءات الاحترازية.

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وتشير الدراسات المبدئية إلى أن هذه التوابيت مغلقة تماما ولم تُفتح منذ أن تم دفنها داخل البئر وأنها ليست الوحيدة، فمن المرجح أن يتم العثور على المزيد منها داخل النيشات الموجودة بجوانب البئر، والتى تم فتح أحدها وتم العثور بداخلها على عدد من اللقى الأثرية والتوابيت الخشبية، وحتى الآن لم يتم تحديد هوية ومناصب أصحاب هذه التوابيت أو عددها الإجمالى، ولكن سيتم الإجابة على هذه الأسئلة خلال الأيام القليلة القادمة من خلال استمرار أعمال الحفائر.









وتقوم وزارة السياحة والآثار بحملة ترويجية على وسائل التواصل الاجتماعي خلال الفترة القادمة للترويج لهذا الكشف الأثري، ومن المقرر أن يتم نشر أولى الأفلام الترويجية الخاصة به بعد قليل.

ويذكر أن الوزارة كانت قد أعلنت عن أكثر من اكتشاف أثرى خلال السنوات الماضية في منطقة آثار سقارة، ويعتبر هذا الكشف هو الأكبر من حيث عدد التوابيت بدفنة واحدة منذ اكتشاف خبيئة العساسيف.