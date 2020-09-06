شكرا لقرائتكم خبر عن 8 معلومات عن مبادرة الرئيس لإنهاء الجراحات العاجلة وقوائم الانتظار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى لإنهاء قوائم انتظار الحالات الحرجة والعاجلة، كانت ولا تزال العصا السحرية التى خففت من آلام المرضى خاصة أصحاب الجراحات الحرجة والعاجلة بالإسراع في إجراء عملياتهم بشكل عاجل.

”الخليج 365” يستعرض معلومات حول ما قدمته مبادرة الرئيس لإنهاء قوائم انتظار الجراحات الحرجة والعاجلة لأكثر من 470 ألف مريض.

1- الانتهاء من إجراء 453 ألفا و845 عملية جراحية حتى الآن.

2- منع تراكم قوائم انتظار جديدة في التدخلات الجراحية الحرجة التي تشملها المبادرة وعددها 11 تخصص

3- تم إجراء 178 ألفاً و674 عملية قسطرة قلب، 27 ألفاً و293 جراحة قلب مفتوح.

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4- تم إجراء 168 ألفاً و411 جراحة رمد، و222 ألفاً و39 جراحات مخ وأعصاب، و22 ألفاً و738 جراحة عظام، و29 ألفاً و854 جراحة أورام.

5 -إجراء 3013 عملية زراعة قوقعة الأذن، و241 زراعة كلى، و387 زراعة كبد،وإجراء 819 عملية قسطرة طرفية، و176 عملية قسطرة مخية.

6- تحويل 24 ألفاً و169 حالة لتلقي العلاج الدوائي بدلاً من التدخل الجراحي.

7- المريض لا يتحمل أي تكلفة مالية، مع الاهتمام بتقديم الخدمة العلاجية على أعلى مستوى.

8- وزارة الصحة تستقبل استفسارات وبيانات المواطنين عبر الخط الساخن 15300 الذي يعمل يومياً من التاسعة صباحاً وحتى السادسة مساءً.