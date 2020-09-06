شكرا لقرائتكم خبر عن من الإدمان إلى الإنتاج.. إنجازات الدولة فى علاج المرضى مجانا وتمكينهم اقتصاديا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نجح صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي التابع لوزيرة التضامن الاجتماعي في إنشاء مراكز متخصصة تضاهى المراكز العالمية لعلاج مرضى الإدمان مجانا وفى سرية تامة، وفقا للمعايير الدولية بجانب تمويل مشروعات صغيرة للمتعافين من تعاطى المخدرات وتحويلهم حياتهم من الإدمان الإنتاج.

”الخليج 365” ينشر تقريرا معلوماتيا عن إنجازات الحكومة في علاج مرضى الإدمان مجانا في نقاط محددة.

إنشاء 23 مركزا علاج مرضى الإدمان وفقا للمعايير الدولية في 14 محافظة حتى الآن.

تقديم الخدمات العلاجية والمشورة مجانا وفى سرية تامة.

إطلاق مبادرات توعوية لطلاب المدارس والجامعات لإبراز أضرار المخدرات.

تقدم الخدمات العلاجية لأكثر من 100 الف مريض سنويا وفقا للمعايير الدولية مجانا وفى سرية تامة.

إطلاق مبادرة بداية جديدة لتمويل مشروعات للمتعافين من الإدمان بالتعاون مع بنك ناصر.

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إشادة الأمم المتحدة بتجربة مصر في علاج مرضى الادمان واعتبارها نموذج ملهم لدول المنطقة

تخفيض نسبة تعاطى المخدرات بين سائقي الحافلات المدرسية إلى 1% حاليا بعدما كانت 12% عام 2019.

تكثيف حملات الكشف عن تعاطى المخدرات بين العاملين بالجهاز الإدارى للدولة بالتوازى مع مبادرات التوعية.

إطلاق دبلوم متخصص لخفض الطلب على المخدرات لإعداد كوادر مؤهلة للعمل فى مجال الوقاية والعلاج من الإدمان.

اافتتاح مراكز جديدة لعلاج مرضى الإدمان فى محافظات البحر الأحمر وبورسعيد ومطروح قريبا .

إطلاق دبلوم لخفض الطلب على المخدرات معتمدة من المجلس الأعلى للجامعات لإعداد كوادر مؤهلة للعمل في مجال الوقاية والعلاج من الإدمان.

جذب 29 ألف شاب وفتاة متطوعين لدى صندوق مكافحة الإدمان وتدريبهم بمهارة على تنفيذ المبادرات التوعوية.