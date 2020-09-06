شكرا لقرائتكم خبر عن متحدث "الرى" يكشف عن موعد تقدير حجم مياه الفيضان بالنسبة للسنوات الماضية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المهندس محمد السباعي، المتحدث باسم وزارة الرى، إن الوزارة على أهبة الاستعداد بالنسبة لاستقبال الفيضانات أو السيول مع دخول فصل الخريف، موضحاً أن هناك لجانا داخل الوزارة تعمل على مدار الساعة وغيرها من الإجراءات التى تتم على مدار الساعة.

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وأضاف السباعي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج 90 دقيقة، تقديم أسامة كمال، والمذاع عبر فضائية المحور، أن الفيضان هذا العام قد يكون مبشراً ويفوق معدلات المتوسط، قائلا: "بنهاية سبتمبر نستطيع تقدير حجم مياه الفيضان بالنسبة للسنوات الماضية".