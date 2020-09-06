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كاتب صحفى يؤكد وعى المواطن المصرى بأكاذيب قنوات الإخوان

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد أشرف عبد الغنى، مدير تحرير جريدة الجمهورية، أن قنوات الإخوان التي تبث من الخارج خرجت لهدف واحد هو ضرب مصر وزعزعة الثقة بين الشعب والقيادة السياسية، موضحا أن هذه القنوات تستخدم أسلوب الكذب والتدليس من أجل تحقيق هدفها.

وأضاف مدير تحرير جريدة الجمهورية، في تصريحات لبرنامج الآن، المذاع على قناة إكسترا نيوز، الذى تقدمه الإعلامية دينا زهرة، أن الشعب المصرى أصبح على وعى بالأخبار المضللة والحملات التحريضية التي تبثها تلك القنوات الإخوانية، وأصبحت تلك القنوات مكشوفة أمام المصريين.

ولفت مدير تحرير جريدة الجمهورية، إلى أن قنوات الإخوان أصبحت في صراع مع أنفسها، وانكشفت خلال الفترة الماضية حملات الهجوم المتبادلة بين قنوات الجماعة والأذراع الإعلامية لقطر، وهو ما يؤكد أزمة أبواق التنظيم التحريضية.

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