شكرا لقرائتكم خبر عن استجابة لـ"الخليج 365".. مصر الخير تتكفل بتطوير وفرش منزل الطالبة المتفوقة سماح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت الدكتورة أمل مبدى، رئيس قطاع تنمية الموارد بمؤسسة "مصر الخير"، إن المؤسسة تتكفل بتطوير وفرش منزل الطالبة المتفوقة سماح الأولى على الثانوية العامة بالإدارة التعليمية بالبحيرة والتى كانت تعمل بجمع البصل والتحقت بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، مردفة: "يشرفنا أن نرسل مهندسين من الإدارة الهندسية بمصر الخيرلتأهيل المنزل بما يليق بالطالبة سماح".

من جانبها، أشارت الإعلامية لبنى عسل، ببرنامج "الحياة اليوم"، على فضائية "الحياة"، أن رجل الأعمال حسين السعيد يتكفل بكل مصاريف الطالبة الجامعية والحياتية.

وكانت الطالبة روت لـ"فيديو 7" أن والدتها عكفت على رعايتها وتعليمها بالرغم من ظروفهم الاجتماعية الصعبة، حتى أكملت دراستها واستطاعت دخول كلية الاقتصاد والعلوم السياسية ولكنها لا تستطيع تحميل والدتها مصاريفها، وقدمت الطالبة من خلال البرنامج الشكر لموقع ”الخليج 365” على نشر قصتها واستجابة الجامعة لها.

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وفى استجابة سريعة لمناشدة الطالبة سماح التى نشر ”الخليج 365” قصة كفاحها، حيث كانت تعمل بجمع البصل والتحقت بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، أعلن الدكتور محمود السعيد عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، عن استعداد وجاهزية الكلية لتقديم منحة كاملة للطالبة فى الشعبة الإنجليزية بالكلية، بالإضافة إلى تغطية مصروفات الدراسة فى الشعبة العربية أيضًا وذلك وفقا لرغبة الطالبة.

وأكد الدكتور محمود السعيد، فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أنه فى إطار دعم النماذج الناجحة فإن كلية الاقتصاد والعلوم السياسية ترحب بالطالبة سماح، مع توفير منحة مجانية لها من ضمن المنح المقدمة من بعض رجال الأعمال، وذلك فى إطار الدور المجتمعى للكلية وتشجيعا للطالبة المجتهدة.

وكان ”الخليج 365” قد نشر تقريرا بعنوان "سماح من جمع البصل فى الغيطان لطالبة باقتصاد وعلوم سياسية"، تضمن تفاصيل رحلة من الألم والكفاح وراء قصة سماح التى تركها والدها، وهى ما زالت داخل رحم الأم بعد أن طلقها بعد سنة واحدة من الزواج، فجاءت الأم بها من الإسكندرية للبحيرة لتعمل داخل الحقول فى جمع البصل من الأراضى الزراعية، وعاشت الأم والأبنة فى منزل جدها لأمها.