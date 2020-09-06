نشرة الحوادث.. إحالة "سيدة المحكمة" للمعاش وغرق طفل بنادي الزمالك واستئناف "إيساف"



محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (الخليج 365)

شهد الشارع المصري العديد من الوقائع خلال الساعات الماضية، كما شهدت أروقة المحاكم اليوم الأحد، نظر بعض القضايا التي تشغل الرأي العام.

ويقدم "الخليج 365" فيما يلي نشرة موجزة عن أبرز تلك القضايا..

النيابة تحقق في غرق طفل داخل نادي الزمالك

تواصل النيابة العامة بشمال الجيزة، التحقيق في واقعة مصرع الطفل محمد الريدي، 4 سنوات، غارقا بحمام السباحة في نادي الزمالك. اضغط للمزيد

المطرب إيساف يستأنف على حبسه بتهمة الاعتداء على أستاذ جامعي

تقدم المطرب إيساف باستئناف على حكم محكمة جنح العجوزة، اليوم الأحد، بحبسه 6 أشهر، وكفالة ألف جنيه مع إيقاف التنفيذ، على خلفية اتهامه هو ورئيس مجلس إدارة شركة للأمن والحراسة، بضرب ضابط سابق، وأستاذ جامعي، وإحداث إصابتهما داخل أحد المطاعم الشهيرة بمنطقة العجوزة. اضغط للمزيد

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تأجيل محاكمة يوسف بطرس غالي بقضية فساد الجمارك

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالعباسية، برئاسة المستشار سيد عبد العزيز التوني، اليوم الأحد، تأجيل إعادة محاكمة يوسف بطرس غالي، وزير المالية الأسبق، لاتهامه بالإضرار العمدى بأموال الجهة التي يعمل بها في القضية المعروفة إعلاميا بـ"فساد الجمارك". اضغط للمزيد

السجن 3 سنوات لمتهم بقتل الصحفية ميادة أشرف

عاقبت الدائرة 11 بمحكمة جنايات جنوب القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، المتهم زكريا السيد حسين "حدث"، وصادر ضده حكم بالمؤبد غيابيًا، بالسجن 3 سنوات مع الشغل، عن تهمة الانضمام إلى جماعة إرهابية أسست على خلاف القانون والدستور. اضغط للمزيد

النيابة الإدارية تُحيل "سيدة المحكمة" إلى المعاش

قرر المجلس الأعلى للنيابة الإدارية، برئاسة المستشار عصام المنشاوي، رئيس هيئة النيابة الإدارية، إحالة نهى الإمام السيد، الوكيل العام بالنيابة الإدارية والمتداولة إعلاميًا بـ"سيدة المحكمة"- إلى المعاش. اضغط للمزيد

مجلس الدولة يعتمد الحركة القضائية دون توسع في التنقلات

اعتمد المجلس الخاص للشئون الإدارية بمجلس الدولة "أعلى سلطة إدارية" برئاسة المستشار محمد محمود حسام الدين رئيس مجلس الدولة، الحركة القضائية للعام 2020-2021 بقرار رئيس مجلس الدولة رقم 522 لسنة 2020. اضغط للمزيد

جولة مفاجئة.. وزير الداخلية يتفقد الخدمات الأمنية بنطاق القاهرة والجيزة

قام اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، اليوم الأحد، بعمل جولة مفاجئة بنطاق محافظتي القاهرة والجيزة لتقييم الأداء فى مختلف المواقع الشرطية ، والتعرف ميدانيًا على مجريات الحالة الأمنية ومدى قدرة وجاهزية القوات لمواجهة كافة المواقف الأمنية. اضغط للمزيد