جولة مفاجئة.. وزير الداخلية يتفقد الخدمات الأمنية بنطاق القاهرة والجيزة​

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

قام اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، اليوم الأحد، بعمل جولة مفاجئة بنطاق محافظتي القاهرة والجيزة لتقييم الأداء فى مختلف المواقع الشرطية ، والتعرف ميدانيًا على مجريات الحالة الأمنية ومدى قدرة وجاهزية القوات لمواجهة كافة المواقف الأمنية.

وشملت الجولة عدد من المحاور والميادين حيثٌ تفقد الوزير عدد من الخدمات والارتكازات الأمنية والمرورية.

ووجه الوزير قوات الأمن باليقظة التامة للقوات والاستمرار في بذل الجهود لتحقيق الأمن والتصدي لكافة صور الخروج على القانون من خلال أداء أمني جاد وفعال.

Advertisements

كما فاجئ الوزير القائمين على العمل بقسمي شرطة العجوزة بالجيزة، التجمع الأول بالقاهرة، حيث اطلع على مجريات العمل واطمأن على سرعة التفاعل والتعامل مع بلاغات المواطنين.

وشدد وزير الداخلية على حسن معاملة المواطنين والارتقاء بمستوى الأداء الأمني وما تقدمه الأجهزة الأمنية من خدمات، واتخاذ كافة الإجراءات التي من شأنها التسهيل والتيسير على المواطنين والاهتمام بتحقيق شكواهم حال ترددهم على مختلف القطاعات الأمنية.

والتقى وزير الداخلية بعدد من المواطنين وناقشهم فيما تم اتخاذه من إجراءات حيال بلاغاتهم، كما التقى الوزير خلال جولته بالقيادات الميدانية وعدد من رجال الشرطة.