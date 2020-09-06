حصيلة مداهمة الـ30 يوما.. ضبط 1211 متهما في بؤرتي "المنزلة" و"السحر والجمال"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

جهود متواصلة يقدمها ضباط قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ضبط العناصر الإجرامية شديدة الخطورة المطلوبين والمحكوم عليهم الهاربين.

استهداف البؤر الإجرامية ركيزة أساسية في استراتيجية الوزارة وذلك بتنفيذ خطة مواجهة العناصر والبؤر الإجرامية على مستوى الجمهورية.

وطوال شهر أغسطس الماضي، لم تتوقف المداهمات لبؤر إجرامية ببحيرية المنزلة ومنطقة السحر الجمال بالتنسيق مع قوات الأمن المركزي ومديريات الأمن المعنية جغرافيا، لأسفرت عن ضبط 1211 متهما.

وفي مجال التصدي لحائزي وتجار الأسلحة النارية بدون ترخيص، تم ضبط 3 آلاف و726 قطعة سلاح ناري و10 آلاف طلقة، وو6 آلاف و435 قطعة سلاح أبيض إضافة إلى 9 ورش لتصنيع السلاح.