محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان: "إلحقوني الفراح هتتشوي على السطح".. لم يجد جمال مصطفى إلا استخدام تلك الكلمات طلبا للنجدة بعد نشوب حريق أعلى منزله بمركز أطفيح خوفا على ثروته الداجنة. تلقى مشرف غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة إشارة من شرطة النجدة بنشوب حريق أعلى منزل بقرية الرقة التابعة لمركز أطفيح. ودفع اللواء هشام صادق مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، بسيارتي إطفاء بقيادة العميد ماجد سعفان رئيس إدارة الإطفاء. وحاصر رجال الدفاع المدني مصدر النيران، وأخمدوا الحريق، وتبين نشوبه في مخلفات أعلى السطح، وجرى تنفيذ عملية التبريد.

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كانت هذه تفاصيل خبر حريق في مخلفات أعلى منزل بأطفيح.. ومالكه: "إلحقوني الفراح هتتشوي" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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