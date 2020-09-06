وفد شباب الدارسين بالخارج يزور منتجع الجلالة: "شرف لنا تواجدنا في المشروع"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أسامة علي:

زار وفد من شباب الدارسين في الخارج، اليوم الأحد، منتجع الجلالة السياحي بمرافقة السفيرة نبيلة مكرم عبدالشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، والدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي.

وتفقد الوفد، الكورنيش الجبلي والمنتجع، الذي يعتبر بمثابة نقلة نوعية في مستوى الخدمات السياحية المقدمة بمصر من حيث تكامل كافة العناصر السياحية به من فنادق وفيلات وشاليهات وملاهي مائية وأنشطة ترفيهية.

Advertisements

واستقل وفد الطلاب المصريين الدارسين بالخارج "التلفريك" الذي سيحقق طفرة جديدة في السياحة المصرية، وهو الأطول مسافة في منطقة الشرق الأوسط، ويتكون من 9 عربات ومن المحتمل زيادتها في المستقبل، كما أن له محطتين بالجلالة؛ واحدة أعلى الجبل والأخرى أسفل الجبل، ويبلغ طول مسار التلفريك 4500 متر وتسع كل كابينة به إلى 10 أشخاص.

وعبر شباب الدارسين بالخارج عن سعادتهم لوجودهم في مثل هذه الزيارة، قائلين: "شرف لنا تواجدنا بمشروع الجلالة"، وعبروا عن فخرهم بالجهد المبذول في المشروعات الكبرى التي تنفذ في مصر بمعايير عالمية وبأياد مصرية.

ونظمت وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، اليوم الأحد، زيارة لوفد من شباب الدارسين بالخارج المتواجدين بمصر حاليًا، إلى مدينة الجلالة، في إطار مبادرة "شباب الدارسين بالخارج"، بالتعاون وبالتنسيق مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، و بحضور السفيرة نبيلة مكرم عبدالشهيد وزيرة الهجرة والدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي.