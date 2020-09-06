"بـ7 محافظات وتوفر 1200 جنيه شهريًا".. 20 معلومة عن تحويل السيارات للعمل بالغاز



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب– أسامة علي:

تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأحد، الجهود المبذولة من جانب مختلف الجهات المعنية، لاستخدام الغاز الطبيعي كوقود بديل للسيارات والمركبات.

وينشر "الخليج 365" أبرز معلومة عن استخدام الغاز الطبيعي كوقود للسيارات:

1- تبدأ عمليات الإحلال لتحويل السيارات للعمل بالغاز في 7محافظات كمرحلة أولى، لتوافر البنية التحتية المناسبة فيها.

2- برنامج الإحلال بتمويل مليار و200 ألف جنيه على 3 سنوات.

3- الحكومة تتواصل مع البنك المركزي وعدد من البنوك وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر؛ لوضع شروط موحدة لتقسيط السيارات بفائدة ميسرة يتم الاتفاق عليها.

4- وضع منظومة متكاملة للتخريد والاستبدال تراعي الجانب الاجتماعي والتمويلي لملاك السيارات.

5- شركات القطاع الخاص هي التي ستتولى عملية التصنيع والإنتاج.

6- الاتفاق مع وزارة البترول للتحويل بتكلفة تتراوح بين 8- 12 ألف جنيه، وبقروض ميسرة وفائدة بسيطة، ومن خلال مراكز شركتي "كارجاس" و"غازتك".

7- جاري تحويل جميع أوتوبيسات هيئة النقل العام بالقاهرة للعمل بالغاز الطبيعي بدلًا من السولار.

8- تجربة التحويل التي تمت على أحد الأوتوبيسات، كعينة قبل استكمال باقي المبادرة.

9- إنشاء مصنع لإنتاج أسطوانات الغاز الطبيعي المضغوط المتطورة للسيارات النوع الرابع CNG.

Advertisements

10- استراتيجية الحكومة لتحويل السيارات للعمل بالوقود المزدوج تتركز بصفة أساسية على سيارات الميكروباص والأجرة.

11- تنقسم السيارات إلى فئتين أساسيتين، الفئة الأولى التي مضى على تصنيعها أكثر من 20 عامًا وتعمل بالبنزين أو السولار، والثانية التي لم يمضِ على إنتاجها 20 عامًا وتعمل بالبنزين.

12- الوقت الذي تستغرقه السيارة لتحويلها للعمل بالغاز الطبيعي كوقود بديل، يتراوح بين ساعتين وأربع ساعات، حسب نوع السيارة.

13- سعر المتر المكعب من الغاز الطبيعي يصل إلى 3.5 جنيه حاليًّا، بينما يبلغ سعر لتر البنزين "80" 6.25 جنيه، وبنزين "92" 7.5 جنيه للتر.

14- يمكن له تحقيق وفر يصل إلى نحو 825 جنيهًا شهريًّا، عندما يكون متوسط الاستهلاك اليومي 10 لترات بنزين "80".

15- يصل معدل التوفير إلى حوالي 1200 جنيه شهريًّا في حالة استخدام بنزين "92".

16- إجراءات التعاقد مبسطة؛ تتمثل في صورة البطاقة الشخصية ورخصة السيارة، وإيصال حديث "كهرباء- غاز- مياه".

17- يتم منح هدايا فورية للعملاء عند السداد النقدي.

18- يمكن للعميل استرداد قيمة التحويل من مبلغ التوفير في استخدام الغاز الطبيعي خلال فترة من 3 إلى 6 أشهر عند معدل الاستهلاك المتوسط.

19- كلما زاد معدل الاستهلاك اليومي من البنزين قلت فترة الاسترداد.

20- عدد المحطات الخاصة بتمويل السيارات والمركبات بالغاز الطبيعي وصل إلى 207 محطات.