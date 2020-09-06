المدارس التكنولوجية وجودة الإنترنت.. مدبولي يستعرض الموقف التنفيذي لمشروعات وزارة الاتصالات



محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- (أ ش أ):

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم الأحد، بحضور الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لمتابعة واستعراض الموقف التنفيذى لعدد من المشروعات التي تنفذها الوزارة.

وأشار وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إلى أن المشروعات التي تنفذها الوزارة، تعتمد على عدة محاور منها ما يتعلق ببناء الإنسان، وأخرى تتعلق بالتحول الرقمي، فضلًا عن المشروعات التي تستهدف تعظيم قدرات الدولة.

وفيما يتعلق بمشروعات بناء الإنسان، أشار الدكتور عمرو طلعت إلى أنها تتضمن مبادرة بناة مصر الرقمية، الجاري العمل على مختلف الجوانب الخاصة بها الآن، من تعاون وتنسيق مع الجامعات الدولية التى سيتم الشراكة معها، لتدريس عدد من البرامج الأكاديمية والتخصصات المحددة، تمهيدًا لإطلاقها فى فبراير 2021.

كما أشار الوزير إلى أن مشروعات بناء الإنسان، تتضمن أيضاً مشروع جامعة مصر المعلوماتية، والتي تضم تخصصات الهندسة وتكنولوجيا الأعمال، وعلوم الحاسب، والفنون الرقمية، مستعرضًا الموقف التنفيذي للتعاون مع عدد من أفضل الجامعات العالمية في هذه التخصصات.

ونوه وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمشروع المدرسة المصرية للاتصالات التقنية، مشيراً إلى أنها تستهدف تطوير منظومة التعليم الفني والتدريب المهني، والعمل على إعداد جيل من العمالة الفنية المؤهلة، مع تغيير الصورة النمطية لخريجي التعليم الفني، وذلك من خلال إقامة العديد من الشراكات بين كبريات الشركات الصناعية والجهات التعليمية، والعمل على تطوير ورفع كفاءة المدارس الفنية وخلق بيئة تعليمية أكثر إثراءً للطلاب عن طريق إتاحة محتوى تعليمي في المهارات الشخصية، واختيار مجموعة من التخصصات التكنولوجية الحديثة لتدريب الطلاب عليها، مواكبة لاحتياجات السوق المحلي والعالمي، على أن يتم تخريج هؤلاء الطلاب وحصولهم على شهادات دولية معتمدة.

مشيرًا في هذا الصدد إلى مدرسة "WE" المشتركة للتكنولوجيا التطبيقية للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، "مدرسة الشهيد عمرو مصطفى حسني - الثانوية الصناعية سابقًا"، والتي تم تطويرها ورفع كفاءتها، والمقرر بدء الدراسة فيها أكتوبر المقبل، لمجموعة من المواد الأساسية ومواد تنمية المهارات الشخصية، إلى جانب مجموعة من التخصصات المقترحة تتضمن تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وتكنولوجيا الحاسب، والأنظمة الإلكترونيات، والأنظمة الكهربائية، مضيفًا أنه تقدم للمدرسة أكثر من 3 آلاف طالب، وجار عقد الاختبارات للطلاب لانتقاء أفضل 200 منهم لإلتحاقهم بالمدرسة.

وحول خطة التدريب، أشار وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إلى أن مبادرات بناء القدرات تضمنت تنفيذ مجموعة من البرامج التدريبية للعاملين في مجال التسويق الرقمي، والمبرمجين ومطوري التطبيقات، ومتخصصي الأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي، إلى جانب مصممي الجرافيك، والعاملون في إدخال البيانات، حيث وصل عدد المتدربين إلى نحو 167 ألف متدرب، منوهًا إلى الموقف التنفيذي لمبادرة تدريب وتوظيف المهنيين المستقلين، وكذا مبادرة "مستقبلنا رقمي".

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كما أشار الدكتور عمرو طلعت إلى أنه يتم منح أوائل الدورات التدريبية المُقدمة من الوزارة وهيئاتها التابعة حاسبات آلية، في إطار دعم محور "بناء الإنسان".

وتطرق وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إلى مراكز إبداع مصر الرقمية، مشيرًا إلى أن المرحلة الأولى منها ضمت 7 مراكز على مستوى الجمهورية، وقدمت برامج تدريبية لنحو 20 ألف مستفيد، في المجالات التقنية، وإبداع وريادة الاعمال، مشيراً إلى المرحلة الثانية من مراكز الابداع والتى تضم 5 مراكز جديدة.

وفيما يتعلق بمحور التحول الرقمى، أشار الوزير إلى أنه يتضمن مشروع مصر الرقمية، الذى يشتمل على مجموعة كبيرة من الخدمات التى تهم المواطنين فى عدد من القطاعات، موضحاً أنه بالتزامن مع الإطلاق الثانى لهذا المشروع، سوف يصل عدد الخدمات المقدمة من خلاله إلى 101 خدمة فى عدد من القطاعات الحيوية.

وأشار الوزير إلى جهود الوزارة فيما يتعلق بالانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة، والمشروعات التى يتم تنفيذها فى هذا الإطار، دعماً لملف التحول الرقمى، منوهاً إلى منظومة تراخيص البناء والتصرفات العقارية، وما تتضمنه من حصر وإدارة للثروة العقارية، وبناء قاعدة بيانات موحدة ومركزية لكافة أنواع المنشآت على مستوى الجمهورية، إلى جانب وجود نظام لمتابعة المبانى واشتراطات البناء.

وفيما يتعلق بمنظومة الذكاء الاصطناعي، أشار وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إلى أنه تم عقد شراكات مع جهات عالمية لتدريب 46.5 ألف متدرب على علوم الذكاء الاصطناعي، بما يدعم تحسين جودة البيانات في البنية المعلوماتية.

كما أشار وزير الاتصالات إلى الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات الاستراتيجية التي تنفذها الوزارة خلال هذه الفترة، وما يتعلق بتطوير ورفع كفاءة مكاتب البريد المصري.

وتطرق الدكتور عمرو طلعت إلى مشروعات المحور الخاص بتعظيم قدرات الدولة، مشيراً إلى الموقف التنفيذى لها، موضحاً أنها تتضمن مشروع رفع كفاءة شبكة الإنترنت، والمشروعات التي تم اعتمادها لاستراتيجية الأمن السيبراني، بالإضافة إلى ما يتعلق بتراخيص إنشاء وتأجير أبراج الاتصالات.