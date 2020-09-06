دورة تدريبية حول الطرق الحديثة لتشخيص ومكافحة أمراض المحاصيل الحقلية والبستانية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد مسعد:

نفذ معهد بحوث أمراض النباتات، التابع لمركز البحوث الزراعية، برنامج تدريبي تحت عنوان: "أهم الطرق الحديثة لتشخيص ومكافحة أهم أمراض المحاصيل الحقلية والبستانية"، اليوم الأحد، في محافظة الفيوم، تحت رعاية السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي.

يأتي البرنامج التدريبي، والذي من المقرر أن ينتهي الخميس المقبل، في إطار التعاون المثمر مع مديريات الزراعة على مستوى الجمهورية.

وقال الدكتور أشرف خليل مدير معهد بحوث أمراض النباتات، إن البرنامج يتناول عددًا من الموضوعات منها أهم أمراض محاصيل الفاكهة وطرق مكافحتها، وأمراض محصول الطماطم وطرق المكافحة، والأمراض التي تصيب محصول الذرة وطرق الوقاية والعلاج، فضلًا عن أهم أمراض المحاصيل الزيتية، وأهم الأمراض النيماتودية على بعض المحاصيل الاقتصادية.

وأشار خليل إلى أن البرنامج يستهدف تدريب 25 متدربًا من الفنيين الزراعين وأخصائي المحصول والمكافحة والإرشاد، لتوصيل الإرشادات الفنية الخاصة بهذه المحاصيل للمزارع، للنهوض بزيادة المحصول كمًا ونوعًا، لافتًا إلى أنه يتم خلال التدريب مراعاة إتخاذ الإجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعي للوقاية من فيروس كورونا.