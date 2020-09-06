البابا تواضروس يستقبل نجيب ساويرس وأسقف ألماظة ورئيس دير مارجرجس

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):
استقبل البابا تواضروس، في المقر البابوي بالقاهرة، اليوم الأحد، رجل الأعمال المهندس نجيب ساويرس، وبرفقته المهندس عدلي توما.
واستقبل البابا بالمقر البابوي بالقاهرة، أيضًا، تماف تكلا رئيسة دير الشهيد مار جرجس بمصر القديمة، وبرفقتها بعض من الأمهات الراهبات بالدير.
كما استقبل البابا تواضروس الثاني، الأنبا أكليمندس الأسقف العام لكنائس قطاع ألماظة والهجانة وشرق مدينة نصر.
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