مصر | في جولة مفاجئة.. وزير الداخلية يتفقد الحالة الأمنية بالقاهرة والجيزة (صور)

كتب هاني نصر العربي في الأحد 6 سبتمبر 2020 10:16 مساءً - انت الان تقراء خبر في جولة مفاجئة.. وزير الداخلية يتفقد الحالة الأمنية بالقاهرة والجيزة (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قام اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، بجولة ميدانية بنطاق محافظتي القاهرة والجيزة، لتقييم الأوضاع والتعرف ميدانيًا على مجريات الحالة الأمنية ومدى قدرة وجاهزية القوات لمواجهة كافة المواقف الأمنية.

وقد شملت الجولة عدد من المحاور والميادين حيث تفقد سيادته عدد من الخدمات والإرتكازات الأمنية والمرورية.. ووجه باليقظة التامة للقوات والإستمرار فى بذل الجهود لتحقيق الأمن والتصدى لكافة صور الخروج على القانون من خلال أداء أمنى جاد وفعال.

كما فاجأ سيادته القائمين على العمل بقسمى شرطة العجوزة بالجيزة - التجمع الأول بالقاهرة..حيث إطلع على مجريات العمل وإطمأن على سرعة التفاعل والتعامل مع بلاغات المواطنين.. مشددًا على حسن معاملة المواطنين والإرتقاء بمستوى الأداء الأمنى وما تقدمه الأجهزة الأمنية من خدمات، وإتخاذ كافة الإجراءات التى من شأنها التسهيل والتيسير على المواطنين والإهتمام بتحقيق شكواهم حال ترددهم على مختلف القطاعات الأمنية، وإلتقى سيادته بعدد من المواطنين وناقشهم فيما تم إتخاذه من إجراءات حيال بلاغاتهم.

كما إلتقى سيادته خلال جولته بالقيادات الميدانية وعدد من رجال الشرطة وأعرب سيادته عن تقديره لما لمسه من جهد فى الأداء.. مؤكدًا أن المرحلة الراهنة تستوجب بذل أقصى الجهود لتحقيق الأمن والحفاظ على ما تحقق من نجاحات.