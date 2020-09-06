مصر | "إلحقوني".. بلاغ كاذب بنشوب حريق بأطفيح وصاحب المنزل "خُفت تتأخروا"

كتب هاني نصر العربي في الأحد 6 سبتمبر 2020 10:16 مساءً - انت الان تقراء خبر "إلحقوني".. بلاغ كاذب بنشوب حريق بأطفيح وصاحب المنزل "خُفت تتأخروا" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

"إلحقوني الفراخ النار هتاكلها على السطح".. هكذا استغاث صاحب منزل بقرية الرقة التابعة لمركز أطفيح، جنوب محافظة الجيزة، بقوات الدفاع المدني لإنقاذه والطيور خاصته من الحرق.

اللواء هشام صادق مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة تلقى بلاغا من إدارة شرطة النجدة بإندلاع النيران بمنزل "جمال.م"، بمركز أطفيح، جنوب المحافظة.

سرعان ما دفع مدير الحماية المدنية بالجيزة بقوات الدفاع المدني مدعومين بسيارتي إطفاء بقيادة العميد ماجد سعفان رئيس إدارة الإطفاء بالجيزة، كما إنتقلت قوة أمنية من مركز شرطة أطفيح إلى مكان البلاغ.

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وفرضت قوات الحماية المدنية كردونا أمنيا بمحيط الحريق لمنع تمدد النيران إلى باقي المجاورات، وحاصرت القوات ألسنة اللهب وتمكنت من السيطرة على الحريق قبل وقوع أي خسائر في الأرواح.

وكشف الفحص المبدئي والمعاينة عن نشوب الحريق بمخلفات أعلي سطح المنزل المبلغ وليس بالطيور كما ورد البلاغ.

وبسؤال صاحب المنزل عن سبب ادعائه نشوب الحريق بالطيور برر فعلته "كنت خايف تتأخروا والنار توصل للبيت، ويتحرق ونموت كلنا".

وأجري قوات الدفاع المدني عمليات التبريد لمنع تجدد اشتعال النيران مرة أخرى، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة بإخطار اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات، وانتداب خبراء الأدلة الجنائية لفحص موقع الحريق وإعداد تقرير حول سبب نشوبه.