مصر | الاداري يقضى بوقف انعقاد عموميات فرعيات "المحامين" بشأن الدمج

كتب هاني نصر العربي في الأحد 6 سبتمبر 2020 10:16 مساءً - انت الان تقراء خبر الاداري يقضى بوقف انعقاد عموميات فرعيات "المحامين" بشأن الدمج والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قضت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، بوقف تنفيذ قرار عقد الجمعيات العموميات لعدد من النقابات الفرعية للمحامين والتى دعا مجلس النقابة لانعقادها للنظر فى الموافقة من عدمه على الدمج، حيث كان من المقرر أن تنظر الجمعية العمومية لنقابتى شرق وغرب الإسكندرية، فى الموافقة من عدمه على إنشاء نقابة فرعية تضم محكمتى شرق الإسكندرية وغرب الإسكندرية الابتدائية لتصبح نقابة فرعية واحدة، وتعقد الجمعية العمومية يوم 7/9/2020، على أن يجرى التصويت على القرار المعلن بالاقتراع السرى المباشر بالأماكن المخصصة للتصويت.

يذكر أن رجائى عطية نقيب المحامين، قد دعا من قبل الجمعيات العمومية لعدد من النقابات الفرعية للمحامين للنظر فى الموافقة من عدمه على الدمج، حيث تنظر الجمعية العمومية لنقابتى شرق وغرب الإسكندرية، فى الموافقة من عدمه على إنشاء نقابة فرعية تضم محكمتى شرق الإسكندرية وغرب الإسكندرية الابتدائية لتصبح نقابة فرعية واحدة، على أن تنعقد الجمعية العمومية يوم 7/9/2020، على أن يجرى التصويت على القرار المعلن بالاقتراع السرى المباشر بالأماكن المخصصة للتصويت.

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وفي سياق أخر، حدد المجلس الخاص بمجلس الدولة "أعلى سلطة بمجلس الدولة " برئاسة المستشار محمد حسام الدين، موعد تقديم تظلمات أعضاء المجلس على الحركة القضائية الجديدة لمجلس الدولة لعام 2020- 2021، وذلك بداية من 7 سبتمبر وحتى يوم 13 سبتمبر. Advertisements

وتعقد الجمعيات العمومية بمبنى مجلس الدولة بالجيزة لتوزيع العمل بين دوائرها المختلفة فى المواعيد التالية المحكمة الإدارية العليا الخميس 19 سبتمبر الجاري، ومحكمة القضاء الإداري الأحد 20 سبتمبر الجاري، والمحاكم الإدارية والتأديبية الثلاثاء 22 سبتمبر الجاري.

وشملت الحركة كلا من؛ المستشار محمد حسام الدين رئيس مجلس الدولة رئيسًا للمحكة الادارية العليا، والمستشار يسرى الشيخ رئيسا للجمعية العمومية لقسم الفتوى والتشريع، والمستشار أسامة محمد رئيسا لهيئة مفوضي الدولة، والمستشار أنور خليل رئيسًا لإدارة التفتيش الفني، والمستشار أحمد عبد التواب موسى رئيسا لشئون المحاكم الادارية والتأديبية، والمستشار مصطفى حنفي رئيسًا لقسم التشريع، والمستشار توفيق الشحات محجوب رئيسا لمحكمة القضاء الإداري.

وجاء التشكيل للأمانة العامة، المستشار طه عبده كرسوع الأمين العام لمجلس الدولة، المستشار اليماني عبدالنبى يماني الأمين العام المساعد لشئون الاعضاء والمجلس الخاص، والمستشار محمد حمدي غيث الأمين العام المساعد لشئون الفروع، وتشكيل المكتب الفني لرئيس مجلس الدولة، المستشار تامر عزت والمستشار أحمد إبراهيم والمستشار فادي شوقي والمستشار آسر السيد والمستشار أحمد سيد، والمستشار أحمد عبد الحليم غنيم والمستشار محمد علي والمستشار محمد سليمان.