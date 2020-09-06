شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القليوبية يتفقد اللجان استعدادًا لجولة الإعادة في الشيوخ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أجرى عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، الأحد، جولة تفقدية شملت المرور على مقر اللجان استعدادا لجولة الاعاده لانتخابات مجلس الشيوخ 2020، يرافقه الدكتور سمير حماد، نائب المحافظ، والمهندس علي يوسف، السكرتير العام المساعد، وطه عجلان، مدير مديرية التربية والتعليم بالقليوبية، والمهندس علي عبدالستار، رئيس مجلس مدينه بنها والدكتور بكر عبدالمنعم رئيس حي شرق شبرا وعثمان رئيس حي غرب شبرا الخيمة، والعميد خالد كشك رئيس مجلس مدينه الخانكه والدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية.

وشملت الجوله المرور على (مدرسة مصر الحديثة تعليم أساسي- مدرسة الشهيد محمد جودة الثانويه بنين- مدرسه الخانكه الابتدائية بنين- مدرسه الخانكة الابتدائية بنات) بمركز ومدينة الخانكة وأيضًا تفقد اللجان الانتخابية بمجمع مدارس بهتيم إسكو بحي شرق شبرا الخيمة، وهي (مدرسة بهتيم الرسمية للغات ومدرسة أم المؤمنين الثانويه بنات ومرسه قاسم امين الرسميه المتميزه للغات ومدرسه يحي المشد الرسميه للغات)، وذلك بحي شرق شبرا الخيمة، وأيضًا تفقد لجان ( بمدرسه مصطفي لطفي ) بحي غرب شبرا الخيمه

ووجه المحافظ بضرورة الاستعداد التام وتجهيز المدارس لتكون على مستوي عال من النظافة لاستقبال أعضاء اللجان وخلال الجولة اكد الهجان على جاهزية المقرات الإنتخابية من الناحية الأمنية وكذلك توفير مصادر الإضاءة والمياه والتهوية والعمل على تهيئة اللجان لإستقبال الناخبين من حيث توفير أماكن إنتظار لائقة لكبار السن وذوى الإحتياجات الخاصة وايضا السيدات بشكل يحقق الأمان واليسر للمواطنين في الإدلاء بأصواتهم،مع الإستمرار في تطهير ورش المقرات بصفة مستمرة والألتزام بالمسافات البينية للحد من إنتشار فيروس كورونا بين المواطنين أثناء المشاركة في الإنتخابات.

كما تفقد مقر اللجنه العامة للانتخابات باستاد بنها الرياضي للتأكد من جاهزيته لاستقبال المستشارين القائمين على تنظيم العملية الانتخابية، موجها بتجهيز الاستاد إداريًا بشكل كامل وتجهيز بوابات للتعقيم على البوابة الرئيسية وعلي البوابات الفرعية، واتخاذ الاستعدات اللازمة لتوفير مصدر كهرباء بديل في حالة انقطاع التيار والتاكد من عمل صيانة لجميع لمبات الكهرباء وأجهزة التكييف وتجهيز دورات المياه، بالإضافة إلى التواصل مع غرفة العمليات الدائمة بالمحافظة لتذليل أي عقبات.

وأكد المحافظ حرصه واهتمامه على توفير كافة سبل الدعم اللازم لإنجاح العملية الإنتخابية في أجواء من النزاهة والشفافية لتليق بإسم مصر وظهور محافظة القليوبيه بالمظهر اللائق والمشرف من خلال توفير كافة سبل الراحة لجميع عناصر العملية الإنتخابية، مؤكداً على ضرورة أهمية التنسيق والتعاون بين جميع الجهات المعنية والعمل بروح الفريق الواحد لضمان نجاح العملية الانتخابية.