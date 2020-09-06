شكرا لقرائتكم خبر عن ١٠٠ مليون جنيه لتنفيذ الكهرباء بـ«توشكى» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهد المهندس أسامة عسران، نائب وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، توقيع عقد بين شركتى مصر العليا لتوزيع الكهرباء والسويدى إليكتريك للتجارة والتوزيع لتنفيذ شبكة الكهرباء الخارجية لمساحة 40 ألف فدان بمنطقة توشكى، بتكلفة تقديرية 100 مليون جنيه شاملة الأعمال الاستشارية والتصميمات والإشراف والتنفيذ والتركيبات ضمن المشروعات الاستراتيجية لوزارة الكهرباء.

يتضمن العقد أن تتولى شركة السويدى تنفيذ مشروع شبكة الكهرباء الخارجية لمساحة 40 ألف فدان بتوشكى، على أن يتم الانتهاء من التنفيذ في أوائل أكتوبر المقبل.

جدير بالذكر أن الشركة المصرية لهندسة نظم القوى الكهربائية ستقوم بالأعمال التصميمية والاستشارية والمشاركة في الإشراف على التنفيذ مع شركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء.

وقالت الوزارة، في بيان، إنها تقوم حالياً باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ شبكة الكهرباء الخارجية لمساحة 40 ألف فدان وذلك كأولوية عاجلة للمرحلة الأولى لمشروع تنمية جنوب الوادى بتوشكى بقدرة تصل إلى 50 ميجا فولت أمبير، كما تقوم الوزارة بتنفيذ العديد من شبكات الجهد العالى والفائق ومحطات المحولات مع توسعة محطة توشكى جهد 220 كيلوفولت لتصبح جهد 500 كيلوفولت والانتهاء من إنشاء الخط الكهربائى بنبان 3 / توشكى 500 جهد 500 كيلوفولت بطول 255 كيلو متر، لتكون جاهزة خلال الشهور القادمة لتدبير التغذية الكهربائية لتوشكى وشرق العوينات وذلك لتلبية احتياجات الأمن الغذائى.

وأشارت إلى أن تلك الخطوة تأتى في ضوء تهيئة الاقتصاد القومى المصرى لمواجهة التحديات التي تفرضها الظروف العالمية والمحلية.

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