أخيرًا.. وضع لافتة «طبيب الغلابة» على الوحدة الصحية بمسقط رأسه في البحيرة (صور)

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وضعت مديرية الصحة في محافظة البحيرة فعليًا لافتة باسم الدكتور محمد مشالى، الشهير باسم طبيب الغلابة على الوحدة الصحية بقرية ظهر التمساح، في مركز إيتاى البارود، والتى أوصى بدفنه فيها في مدفن الأسرة بجوار والديه وأشقائه.

أخيراً.. وضع لافتة «طبيب الغلابة» على الوحدة الصحية بمسقط رأسه فى البحيرة

وتوفى الدكتور محمد مشالى في 28 يوليو الماضى، ولاقت جنازته اهتمامًا كبيرًا لما قدمه من خدمة الإنسانية، ولم يبخل خلالها بجهده في خدمة الفقراء والكشف عليهم، وتقاضى مبلغ زهيد مقابل الكشف، وأحيانًا دون مقابل للحالات الأكثر احتياجًا، وأحيانًا أخرى يقدم العلاج مجانًا للفئات الأشد فقرًا، فاستحق بصدق لقب طبيب الغلابة.

أخيراً.. وضع لافتة «طبيب الغلابة» على الوحدة الصحية بمسقط رأسه فى البحيرة

وكان اللواء هشام آمنة، محافظة البحيرة، قرر في نهاية شهر يوليو الماضى إطلاق اسم الطبيب الراحل الدكتور محمد مشالى، طبيب الغلابة، على الوحدة الصحية لطب الأسرة بقرية ظهر التمساح في مركز إيتاى البارود والتى شهدت مولده ووارى التراب جسده في وفاته حسب وصيته.

أخيراً.. وضع لافتة «طبيب الغلابة» على الوحدة الصحية بمسقط رأسه فى البحيرة

وكانت جنازة الفقيد في مسقط رأسه في مركز إيتاى البارود بمحافظة البحيرة محل اهتمام وسائل الإعلام واحتلت عناوين أهم الأخبار العالمية وأخبار مصر، ونشرت وفاته فجرًا باعتباها أخبار عاجلة، وحضر الجنازة محمد كجك رئيس مدينة إيتاي البارود، نائبًا عن محافظ البحيرة.

أخيراً.. وضع لافتة «طبيب الغلابة» على الوحدة الصحية بمسقط رأسه فى البحيرة