شكرا لقرائتكم خبر عن «أطباء المنصورة» تنعى شهيد كورونا الـ26: توفي في العزل المنزلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أعلنت نقابة الأطباء بالدقهلية، الأحد، وفاة الدكتور طارق عبدالعزيز مدرس واستشارى التخدير بجامعة المنصورة، والذي توفي متأثرًا بإصابته بالكورونا. ونعت النقابة «عبدالعزيز» مؤكدة أنه من خيرة شباب الأطباء ومشهود له بحسن الخلق. وقال الدكتور أسامه الشحات نقيب الأطباء بالدقهلية أن الدكتور طارق عبدالعزيز هو الشهيد 26 من ابناء النقابة في معركة الكورونا. وأضاف: «أصيب الدكتور طارق بالكورونا أثناء عمله وتوفى أثناء وجوده في العزل المنزلى». الوضع في مصر Advertisements

اصابات 99,712

تعافي 77,208

وفيات 5,511

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر «أطباء المنصورة» تنعى شهيد كورونا الـ26: توفي في العزل المنزلي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.