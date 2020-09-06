شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة توضح إجراءات الوقاية من فيروس كورونا فى مراكز الغسيل الكلوى "إنفوجراف" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجهت وزارة الصحة والسكان عددا من النصائح المهمة يجب اتباعها في مراكز ووحدات الغسيل الكلوي للوقاية من عدوى فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد 19"، حيث نشرت الوزارة عبر حسابها الرسمي على تويتر، إنفوجراف، يوضح هذه النصائح.



إنفوجراف لوزارة الصحة عبر تويتر

ونصحت وزارة الصحة والسكان بأن يتم سؤال المرضى المترددين على وحدات الغسيل الكلوي عن مدى ظهور أي أعراض تنفسية (سعال أو ضيق بالتنفس) مع أو بدون ارتفاع درجة الحرارة، إضافة إلى مدى مخالطة حالات مشتبه أو مؤكد إصابتها بفيروس كورونا.

Advertisements



إجراءات الوقاية من فيروس كورونا في مراكز الغسيل الكلوي

كما شددت الوزارة على أهمية التنبيه على المرض بارتداء الكمامة طوال وقت الجلسة وإلزام المرضى بغسل الأيدي ومضخات المحاليل الكحولية بأماكن تواجد المرضى وترتيب أماكن انتظار المرضى أو تقسيم الجلسات بطريقة تحافظ على المسافة البينية بين المرضى وبعضهم (حيث لا تقل عن 6 أمتار).



نصائح للوقاية من فيروس كورونا في مراكز الغسيل الكلوي

وأشارت الوزارة في الإنفوجراف إلى أهمية إبلاغ الجهات المعنية في وزارة الصحة حال وجود حالات مشتبهة داخل وحدة الغسيل الكلوي، تجميع الحالات المشتبهة لإجراء جلسات الغسيل الكلوي خلال جلسة واحدة حرصا على سلامة باقي المرضى، والتزام جميع المرضى بآداب العطس والسعال، إضافة إلى الحرص على تنظيف وتطهير أماكن المرضى وقسم الغسيل الكلوي بأكمله بعد نهاية كل جلسة.