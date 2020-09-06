شكرا لقرائتكم خبر عن مطار القاهرة يستقبل 12 رحلة دولية قادمة من لندن وباريس وفرانكفورت وجهات أخرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل مطار القاهرة مساء اليوم الأحد 12رحلات دولية قادمة من عدة جهات وعدى متنها 1194راكبا، وحسب مصادر مطلعة بالمطار، فقد استقبل مطار القاهرة 8 رحلات قادمة من لندن أمستردام ميلانو وفرانكفورت وبرلين وميونخ وجده وباريس وأسطنبول وبيروت والرياض.

وخضع ركاب الرحلات إلى الفحص الطبى داخل صالة الوصول بمطار القاهرة، تحت إشراف الدكتور حازم حسين مدير الحجر الصحى بالمطار .

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كما قام جميع الركاب من كافة الجنسيات بإظهار تحاليل الـPCR التى تؤكد خلوهم من فيروس كورونا ولم يمض عليه 72 ساعة تنفيذا لقرار الحكومة المصرية بذلك.

واتخذت سلطات مطار القاهرة الدولى جميع الإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة تفشى فيروس كورونا، حيث تم الالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية وفقاً لتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة لضمان سلامة المسافرين والوافدين، من خلال تخفيف التكدس، وخاصة فى أماكن الكاونترات والجوازات، وأماكن التفتيش الأولى لدخول الركاب والمصاعد الكهربائية داخل المطار .

كما تم مراعاة المسافات الاجتماعية المنصوص عليها داخل صالات السفر والوصول، وارتداء الكمامات داخل كل الصالات، وذلك ضمن خطة الدولة لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد، بالإضافة إلى متابعة الكاميرات الحرارية بصالات المطار المختلفة لرصد الركاب التى تزيد درجات حرارتهم عن المعدل الطبيعى، وخضوع جميع الركاب والأطقم الطائر والعاملين للكشف الطبى من قبل فرق الحجر الصحى بمطار القاهرة.