شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس "البحوث الزراعية" يوضح مزايا الصوب الزراعية فى تقليل استهلاك المياه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور محمد سليمان، رئيس مركز البحوث الزراعية، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، يتابع بشكل جيد كل شىء بالنسبة للزراعة فى مصر، موضحاً أن التحديات كثيرة، كما أن مصر تتميز بتنوعها المناخى فى فصول العام.

وأكمل سليمان، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج حضرة المواطن، تقديم سيد على، أنه كان هناك متابعة من الرئيس فى كل محور من المحاور حتى أطمئن على سير العملية الإنتاجية والأمن الغذائى، موضحاً أن أهمية الصوب الزراعية تأتى بترشيد المياه والفدان يحصل على نصف كمية المياه من الفدان فى الزراعة التقليدية.

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وتابع رئيس مركز البحوث الزراعية، أن الرئيس السيسي، ناقش عملية التوازن بين المحاصيل والاطمئنان على السياسية المائية فى الفترة المقبلة.

واجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم الأحد، مع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والسيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة واستصلاح الأراضى لشئون الثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، واللواء مصطفى أمين مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة.