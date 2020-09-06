شكرا لقرائتكم خبر عن 184 طن مواد غذائية.. وزيرة التضامن تكشف تفاصيل مساعدات مصر للسودان.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى، إن هناك متابعة دورية للأوضاع الناجمة عن السيول بالسودان، لتقديم الدعم على مراحل متعددة على غرار ما حدث فى الأزمة اللبنانية.

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وتابعت القباج خلال مداخلة هاتفية معه الإعلامى أحمد موسى، ببرنامج «على مسؤوليتى» على قناة صدى البلد «المرحلة الأولى من المساعدات تشمل 184 طن مواد غذائية و10 آلاف بطانية وخيم للإغاثة وأدوات تعقيم وكحول بالتنسيق مع المجتمع المدنى»، مشيرة إلى أن هناك 8 جمعيات أهلية تشارك الوزارة فى الخدمات المقدمة للسودان.

وأوضحت أن هناك تنسيقا مع الأزهر الشريف والهلال الأحمر لتقديم الدعم إلى السودان، مشيرة إلى أنه من المقرر إرسال دفع أخرى من المساعدات إلى البلد العربى الشقيق.