شكرا لقرائتكم خبر عن 7 توصيات في المؤتمر العلمي السابع لكلية الحقوق بجامعة حلوان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت جامعة حلوان توصيات المؤتمر العلمي السابع لكلية الحقوق الذي أقيم تحت عنوان: "الجوانب القانونية والاقتصادية والاجتماعية للأنشطة الفضائية"، تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة، وفيما يلى يرصد ”الخليج 365” أبرز التوصيات الصادرة عن المؤتمر: 1-ضرورة نشر الوعي المجتمعي بأهمية الأنشطة الفضائية والحاجة الملحة لها. 2- إصدار قانون الأنشطة الفضائية المصري لتنظيم القيام بالأنشطة الفضائية في مصر تجنبا لتحمل مصر المسئولية الدولية. 3-ضرورة توفير قواعد قانونية مرنة تتناسب مع المهام الملقاة على عاتق وكالة الفضاء المصرية وتوفير كافة سبل الدعم القانونية والمالية والمجتمعية لها لضمان حسن أدائها لمهامها. Advertisements 4- ربط وكالة الفضاء المصرية بالجامعات ومراكز البحوث العلمية المصرية ودعم مساهمة الجامعات والمراكز البحثية في تنفيذ مشروعات بحثية بالتعاون مع الوكالة، 5-العناية بتأهيل وإعداد الكوادر العلمية المؤهلة في المجالات الداعمة للأنشطة الفضائية مثل القانون والاقتصاد وتشجيعها على دراسة الجوانب القانونية والاقتصادية والاجتماعية للأنشطة الفضائية بهدف إنشاء مدرسة قانونية واقتصادية وطنية متخصصة في مجال الفضاء. 6-التوصية بإنشاء أكاديمية لعلوم وتكنولوجيا الفضاء في مرحلة الدراسات العليا تقوم بمنح درجتي الماجستير والدكتوراه في التخصصات المتصلة بالفضاء 7-اعتماد دبلوم مستقل لقانون الفضاء في مرحلة الدراسات العليا بكليات الحقوق وإنشاء مركز تميز بحثي وبيت خبرة خاص بقانون الفضاء بكلية الحقوق جامعة حلوان.

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