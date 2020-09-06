شكرا لقرائتكم خبر عن متحدث التعليم العالى يعلن تسجيل 400 ألف طالب فى تنسيق المرحلة الأولى والثانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال حسام عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة التعليم العالي، إن ما يقرب من 400 ألف طالب من خريجى الثانوية العامة سجلوا فى تنسيق المرحلة الأولى والثانية حتى الآن، وعدد الشكاوى التى وصلت حتى الآن 6 شكاوى منها خطأ فى التسجيل أو رغبة فى التحويل من كلية لأخرى.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير»، المذاع على قناة صدى البلد، أنه لم يرد شكاوى بشأن صعوبة النظام المتبع فى التنسيق، مؤكدا أن الجامعات الأهلية تم تخصيص أراض لها منذ فترة، لكن القانون كان يمنع خروج جامعة أهلية من رحم جامعة حكومية، ولكن تم تعديل القانون 12 ليتيح لكل جامعة الاستفادة من إمكاناتها.

وأوضح أن الجامعة الأهلية غير هادفة للربح، ولا يتم تمويل الدراسة فيها من الخزانة العامة للدولة، لكن من خلال مصروفات يدفعها الطلاب، مضيفا أن تكلفة الدراسة فى الجامعات الأهلية أقل بكثير من الجامعات الهادفة للربح، لافتا إلى أن الرئيس السيسى اشترط حدوث توأمة مع الجامعات الدولية المعروفة على المستوى العالمي، لتستفيد الجامعات المصرية من خبرة الجامعات ذات التصنيف المرتفع عالميا .

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وتابع أن من أهم لأهداف الاستعانة بالعقول المهاجرة من علماء مصر العاملين بكبرى الجامعات ومراكز الأبحاث، مؤكدًا أن وزير التعليم العالى اجتمع مع 40 من الموجودين فى أمريكا، وجميعهم أبدى استعداده لنقل خبراتهم فى وضع المناهج، مشيرا إلى أن شهادة الطب فى مصر معترف بها عالميا، والاتحاد العالمى للطب اعتمد شهادات الطب فى مصر لمدة 10 سنوات، تبدأ من 2019 وحتى 2029، مؤكدا أنه هناك فوارق بين ترخيص مزاولة مهنة الطب وبين اعتماد كليات الطب.

وأكد أنه يتم فى الجامعات الأهلية إنشاء كليات وفقا لاحتياجات سوق العمل، حتى يكون هناك خريجين مؤهلين للعمل فى المشروعات القومية، وإيجاد خريجين لتلبية متطلبات سوق السياحة من خريجى كليات الألسن والسياحة، وكليات تخرج مؤهلين لتوافق احتياجات العمل فى مزارع الثروة السمكية والاستزراع السمكي، مضيفا أن هناك 31 ألف طالب سجلوا على موقع الجامعات الأهلية حتى صباح اليوم، منهم 24 ألف سجلوا رغباتهم فعليا، لافتا إلى أن الدراسة فى جامعة الملك سلمان تبدأ فى 3 فروع.