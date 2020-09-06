شكرا لقرائتكم خبر عن جابر الخواطر ونصير المرأة.. عهد السيسى عصر ذهبى لسيدات مصر.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تؤكد كافة الشواهد والقرائن أن مكتسبات المرأة المصرية فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى، تجعل عصره عصرا ذهبيا لسيدات مصر، فهو الذى لم يتردد لحظة فى إثبات ذلك فى كافة المناسبات الرسمية وغيرها، وجعل المرأة المصرية محافظا ونائبا سواء بالتعيين أو بدعم اختيارها من الشعب المصرى، وكان الرئيس السيسى دائما ما يردد أن قوام الأسرة المصرية والدولة بأكملها يبدأ من المرأة المصرية.

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وسعى الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال فترة حكمه للانتصار لكافة مكتسبات المرأة المصرية، والتأكيد على أن المرأة لها تقدير كبير جدًا فى نفسه، والتأكيد على عظمتها، مع حرصه على الاهتمام بها ودورها فى المجتمع، ودعم الرئيس السيسى المرأة فى كافة المواقع ودعم تأهيل السيدات والفتيات بما يتواكب مع طموحات الدولة المصرية الجديدة.

وفي هذا الفيديو، نرصد مدى اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسى بالمرأة المصرية ودعمه لها، وخاصة المكافحات منهن.