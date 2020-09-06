شكرا لقرائتكم خبر عن التنمية والخدمات أهم من بناء المساجد.. مبروك عطية فى تصريحات لـ تليفزيون الخليج 365 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الداعية الإسلامى الدكتور مبروك عطية، أستاذ الشريعة بجامعة الأزهر، إن المساجد لا تبنى إلا عند الحاجة إليها والنبى قال "جعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً". وأضاف "عطية" فى الحوار الذى أجراه الزميل تامر إسماعيل فى الفقرة الموسعة لتليفزيون الخليج 365، أن بناء المساجد لا يكون له ثوابه إلا عند شدة الحاجة إليه مش عمال على بطال، متابعاً "مروحش من القاهرة للمنصورة ألاقى 400 مسجد".

Advertisements

وتابع "كل واحد قدام بيته عامل جامع مين قال من العلماء إن دا يصح".

وقال إن بناء المستشفيات والمدارس والتنمية والخدمات أهم من بناء المساجد".

في سياق متصل قال: "لو فيه بلد مفيهاش مسجد يحتويها ليس عليها جمعة يصلوا ظهر في البيت".