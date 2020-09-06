شكرا لقرائتكم خبر عن نائب رئيس لجنة مكافحة كورونا: الوصول لصفر إصابات صعب ونعمل على تقليل الوفيات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت الدكتورة جيهان العسال، نائب رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، إنه لا يوجد علاج نهائى وفعال لفيروس كورونا، وحتى نصل لعلاج نحاول السيطرة على الإصابات، قائلة: "الوصول لصفر إصابات صعب ولكن نعمل على تقليل الوفيات".

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وأكملت العسال، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج حضرة المواطن، تقديم سيد على، أن فيروس كورونا يصيب الجهاز الهضمى منذ ظهوره وكذلك الجهاز التنفسي، مشيرة إلى أن هناك 8 سلالات لفيروس كورونا موجودة فى العالم والموجود بمصر حالياً سلالاتين فقط.

وتابعت جيهان العسال، أن هناك دول بها سلالات كثيرة لأن هناك دولا كان بها إصابات كثيرة ولا يوجد فروقات جوهرية، مشيرة إلى أن الصحة تعمل على البرتوكول العلاجى ونتمنى إلا تحدث موجة ثانية لفيروس كورونا فى مصر.