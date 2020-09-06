شكرا لقرائتكم خبر عن بدء الجولة الثانية لانتخابات مجلس الشيوخ بالخارج والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

انطلقت أولى أيام التصويت لجولة الإعادة لانتخابات مجلس الشيوخ، للمصريين المقيمين بالخارج، اليوم، وتستمر حتى غدًا، على أن تبدأ غداً جولة الإعادة داخل مصر على يومين بالدوائر التى لم يتم حسمها من الجولة الأولى.

وقالت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، نائب رئيس محكمة النقض، إن تصويت الناخبين فى الخارج سيكون عبر البريد ولمن سبق وسجل نفسه فقط خلال الفترة التى أتاحتها الهيئة من 25 وحتى 31 يوليو الماضى.

وبدأ التصويت على موقع الهيئة فى الساعة التاسعة صباحاً بتوقيت كل دولة، عبر بطاقات إبداء الرأى المتاحة، على أن يتم وضع بطاقة الاقتراع داخل مظروف لا يدون عليه أى معلومات أو بيانات من الخارج، ثم وضعه داخل مظروف آخر ويرفق معه إقرار التصويت وصور ضوئية من بطاقة الرقم القومى أو جواز السفر سارى الصلاحية متضمناً الرقم القومى ووثيقة الإقامة بالدول محل التصويت، ويدون على المظروف الثانى من الخارج بياناته وعنوان اللجنة الانتخابية بالبعثة الدبلوماسية المرسل إليها.

جدير بالذكر أن نيوزيلندا هى أول الدول التى بدأ بها التصويت من بين 124 دولة فى العالم تشهد تصويت المصريين بالخارج، فيما يعد الساحل الغربى للولايات المتحدة آخر المصوتين فى الانتخابات، وذلك لفروق التوقيت.

فيما دعت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة، المصريين بالخارج للتصويت والمشاركة الإيجابية، وقالت: «هذا الاستحقاق مهم جداً، ومن الضرورى مشاركة المصريين به، مشيرة إلى وجود تنسيق مستمر بين الوزارة و«الوطنية للانتخابات» حول إجراء الانتخابات بالخارج، وغرفة عمليات فى الوزارة لتلقى أى استفسارات أو شكاوى.

فى سياق متصل أعلن محافظو الأقاليم، أمس، الاستعداد لاستقبال جولة الإعادة لانتخابات مجلس الشيوخ، المقررة يومى 8 و9 سبتمبر الجارى، وتطهير اللجان الانتخابية وتجهيزها لاستقبال الناخبين، واستعداد غرف العمليات فى المراكز والأحياء والمدن، مع الالتزام بتنفيذ الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

ففى أسيوط، أعلن المحافظ، اللواء عصام سعد، الاستعداد لاستقبال جولة الإعادة لانتخابات مجلس الشيوخ، وأكد المحافظ، تطهير اللجان الانتخابية وتعقيمها وتجهيزها لاستقبال الناخبين والتأكد من استعداد غرف العمليات بالمراكز والأحياء والمدن، مع الالتزام بتنفيذ الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

ووجه المحافظ رؤساء المراكز والأحياء بإنهاء الاستعدادات والتعقيم، قبل بدء التصويت، فى جميع اللجان، وتجهيز المقار الانتخابية واللجان الفرعية والعامة، مشيرًا إلى أن عدد الناخبين الذين لهم حق التصويت فى انتخابات مجلس الشيوخ والمقيدين بجداول الناخبين بمحافظة أسيوط يبلغ 2 مليون و766 ألفًا و955 ناخبًا سوف يدلون بأصواتهم فى 15 لجنة عامة، متمثلة فى 496 مركزا انتخابيا، يضم 636 لجنة فرعية بكافة أنحاء المحافظة موزعة على 13 مركزا إداريا وحيا، بالإضافة إلى مدينة أسيوط الجديدة.

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وطالب محافظ أسيوط القيادات التنفيذية بالمحافظة بتكثيف الجولات الميدانية على اللجان الانتخابية بمراكز وأحياء المحافظة، والتأكد من جاهزية المقار الانتخابية وتذليل العقبات، لضمان سير الانتخابات وتسهيل وصول الناخبين إلى مقار الانتخاب، لافتًا إلى استعداد غرف العمليات بالمراكز والأحياء وانعقاد غرفة العمليات على مدار 24 ساعة.

وشدد المحافظ على رؤساء المراكز والأحياء التأكد من توفير مصادر الإضاءة والمياه والتهوية وتهيئة اللجان لاستقبال الناخبين، وتوفير أماكن انتظار لائقة لكبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة، والسيدات بشكل يحقق الأمان، حال الإدلاء بأصواتهم، وتنفيذ الإجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعى للحد من انتشار فيروس كورونا، فيما يخص (تطهير اللجان، تعقيم أماكن مبيت العاملين باللجان، توفير المعدات).

وأكد المحافظ ضرورة الالتزام بالمسافات البينية والتباعد وارتداء الكمامات وتوزيع كاشف الحرارة بجميع اللجان وتطهير المقار الانتخابية ومحيطها قبل بدء الانتخابات وبنهاية كل يوم انتخابى وتجهيز غرف العمليات الفرعية وربطها بغرفة عمليات المحافظة والتنسيق مع غرف عمليات وزارة التنمية المحلية وتقديم الدعم للأطقم المسؤولة عن أجهزة التعقيم فى كل لجنة، وتذليل العقبات، وتوفير الاحتياجات الإدارية لرؤساء اللجان الفرعية والقضاة، وتجهيز أماكن انتظار الناخبين أمام مقر اللجنة الفرعية وتجهيز مقر اللجنة العامة، وتشكيل لجان للإشراف والمرور على المراكز الانتخابية لتلافى الملاحظات وتجهيز المقار.