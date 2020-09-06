شكرا لقرائتكم خبر عن «25-30» يحظر على أعضائه القوائم ويخوض «النواب» فرديًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن نواب تكتل 25- 30 خوض انتخابات مجلس النواب المزمع إجراؤها مطلع نوفمبر المقبل، على المقاعد الفردية فقط، كل فى دائرته، وعدم المشاركة فى أى قوائم انتخابية.

وقال النائب محمد عبدالغنى، عضو التكتل، فى تصريحات لـ«المصرى اليوم»، إن « 25-30» هو تكتل له توجه سياسى وليس انتخابيا، وله أهداف سياسية واقتصادية واضحة ظهرت فى مواقفه داخل مجلس النواب، بدور الانعقاد المنتهى، وهو يختلف عن التحالفات السياسية الانتخابية.

وأضاف أن التكتل قرر خوض الانتخابات البرلمانية المقبلة على المقاعد الفردية لأعضاء التكتل فقط، كل فى دائرته، تحت اسم مرشح 25- 30، موضحاً أن الكتل لن يشارك فيما وصفه بـ«قوائم سابقة التجهيز» فى إشارة على ما يبدو للقائمة الوطنية للأحزاب، وقال إنها غير مناسبة لأعضاء التكتل، لأنها لا تتفق مع الخطاب السياسى أو الاقتصادى الذى يتبناه أعضاء 25- 30. وأوضح عضو كتلة المعارضة فى مجلس النواب أن التكتل يختلف عما تطرحه الأغلبية فى خطها السياسى والاقتصادى، والذى قال عنه إنه سبب هجوم المواطنين على مجلس النواب بأكمله، مشيراً إلى أن التكتل سيدعم أى جهد تقوم به قوى المعارضة فى الانتخابات البرلمانية المقبلة، لكنه فى الوقت نفسه سيخوض باسمه الانتخابات الفردية مقتصراً على أعضائه.

من جانبه قال النائب ضياء الدين داوود إن التكتل لم يكن حزباً أو تحالفا خلف أسوار البرلمان، وإنما كان تحالفاً برلمانياً على مبادئ وأهداف محددة، فكان تجربة فريدة فى إنشائه «فلم يكن سابق التجهيز» لكنه تشكل نتيجة مواقف أعضائه داخل المجلس، وقال: «إذا استشعرنا أن هذا فى صالح الدولة وافقنا ودعمنا الدولة فى كثير من القضايا فلم نكن معارضة لمجرد المعارضة أو معارضة لكل شىء، فدعمنا الدولة كلما كانت الدولة فى حاجة للدعم»، وتابع: «ولكن كلما وجدنا بديلاً عن زيادة الأعباء على المواطنين كنا نقف ضد هذه القرارات وطلب البديل»، وقال:«إحنا براند صنعته التجربة».

وأضاف أن كل من سيخوض انتخابات مجلس النواب المقبلة، من أعضاء التحالف، سيخوض التجربة على نفس المبادئ، دون الدخول فى القوائم، لأن التكتل بلا سند أو ظهير، وليس لديه جريدة ناطقة باسمه أو حزب سياسى يقف خلفه، وقال: «البطولة أننا خلقنا كيان وسط هذا البرلمان.. ونجحنا أن نكون رقماً صعباً داخل المجلس»، موضحاً أن وجود التعددية داخل البرلمان وظهور 25- 30 كان عاملا فى تحسين صورة البرلمان، «لكن إذا كانت سلامة الدولة فى اختفائنا من المشهد هنكون مرحبين، فليس لنا شغف الاستمرار».

فيما قال النائب خالد عبدالعزيز شعبان، المستقيل من «25- 30» إن التكتل كان تحالفا تحت قبة البرلمان فقط، وانتهى مع انتهاء آخر جلسات مجلس النواب، موضحاً أن أعضاء التحالف إذا خاضوا الانتخابات البرلمانية سيكون بشكل فردى على المقاعد الفردية، ومن الصعب أن يدخلوا القوائم الانتخابية باسم التكتل.

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