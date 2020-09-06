شكرا لقرائتكم خبر عن التنمية المحلية: المرحلة الأولى لـ«حياة كريمة» استهدفت 143 قرية.. وبدأت «الثانية» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشف خالد قاسم، المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، تفاصيل اجتماع الرئيس عبدالفتاح السيسي، لمتابعة مشروع تطوير قرى الريف المصري.

وتابع قاسم خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج «صالة التحرير» على قناة صدى البلد «بدأنا المرحلة الثانية من مبادرة حياة كريمة للنهوض بالقرى الأكثر احتياجا بمصر من يوليو الماضي»، مشيرا إلى أن المرحلة الأولى من حياة كريمة شملت 143 قرية في 11 محافظة.

وأضاف: «المرحلة الأولى من حياة كريمة شملت تنفيذ 51 وحدة صحية، وتحسين شبكات الطرق وخدمات القرى في 92 قرية، فضلا عن تنفيذ خدمة الصرف الصحي لـ 47 قرية، إضافة إلى 31 ألف تدخل للخدمات الاجتماعية للقرى الأكثر فقرا».