شكرا لقرائتكم خبر عن تعيين سفير جديد للمملكة الهولندية في مصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عُيّن معالي السفير هان ماورتس سخابفلد سفيراً للمملكة الهولندية لدى جمهورية مصر العربية خلفا للسيد لاورنس ويستهوف.

وسيتولى معالي السفير سخابفلد مهام منصبه اعتباراً من سبتمبر ٢٠٢٠.

وننشر السيرة الذاتية:

ولد هنريكوس موريشيوس ستيفانوس (هان ماورتس) سخابفلدفي 9 فبراير 1957 في بلومندال بهولندا.

وعمل في الفترة من2017- 2020 سفير المملكة الهولندية في لوكسمبورغ،2016-2017 القائم بالأعمال بالنيابة، سفارة المملكة الهولندية في بيروت، لبنان،2012- 2016 مدير مشروع عدد من المؤتمرات الكبرى في هولندا:

قمة الأمن النووي 2014

المؤتمر العالمي حول الفضاء الإلكتروني 2015

رئاسة هولندا للاتحاد الأوروبي 2016.

وكان في الفترة من 2010-2012 نائب رئيس البعثة، سفارة المملكة الهولندية في باريس، فرنسا،في الفترة من 2006-2010 مدير الشؤون القنصلية والهجرة، وزارة الخارجية، هولندا،2002-2006 سفير المملكة الهولندية لدى بوركينا فاسو ،1981- 2002 الخدمة الدبلوماسية الهولندية في السفارات في: نيجيريا وماليزيا والسنغال وبوليفيا وكذلك في وزارة الخارجية ومكتب رئيس الوزراء في هولندا.

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وفي عام 1981 حصل على ماجستير في القانون الدولي، جامعة ليدن. وفي عام 1977 تخرج بكالوريوس الاقتصاد (العلاقات الدولية) كلية لندن للاقتصاد، وفي عام 1974 حصل على شهادة البكالوريا الفرنسية (شعبة العلوم)، ليسيه فرانسيه، لندن.