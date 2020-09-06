شكرا لقرائتكم خبر عن النيابة ترسل إحالة «سيدة المحكمة» إلى وزير العدل من أجل تصديق السيسي على القرار والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشفت مصادر قضائية، أن المستشارعصام المنشاوي، رئيس هيئة النيابة الإدارية، أرسل قرار المجلس الأعلى للنيابة الإدارية، بإحالة المستشار نهى الإمام السيد محمد الإمام الشيخ، الوكيل العام بالنيابة الادارية للمعاش إعمالا لأحكام القانون إلى المستشار عمر مروان وزير العدل ليقوم بدوره برفع الأمر إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي للتصديق عليه .

وقالت المصادر لـ «المصري اليوم» انه بمجرد تصديق رئيس الجمهورية على القرار تنقطع علاقة «الشيخ» بالنيابة الادارية وتحصل على معاشها فقط .

كان المجلس الأعلى للنيابة الإدارية، قرر في جلسته المنعقدة، الأحد، إحالة المستشار نهى الإمام السيد محمد الإمام الشيخ، الوكيل العام بالنيابة الادارية للمعاش إعمالا لأحكام القانون.

يذكر أن المستشار نهى الإمام قد تشاجرت داخل محكمة مصر الجديدة مع المقدم وليد عسل رئيس حرس المحكمة في القضية التي عرفت إعلاميًا بـ«سيدة المحكمة».

وأمر النائب العام، المستشار حمادة الصاوي، السبت، بإحالة المتهمة نهى الإمام السيد، وكيل عام بهيئة النيابة الإدارية، للمحاكمة الجنائية؛ لاتهامها بإهانة أحد رجال الضبط بالإشارة والقول أثناء تأدية وظيفته وبسبب تأديتها، وتعديها عليه بالقوة والعنف أثناء وبسبب ذلك، وقد حصل مع تعديها ضرب نشأ عنه جروح به، فضلًا عن إتلافها عمدًا أموالًا منقولة لا تملكها مما ترتب عليه ضرر مالي.

كانت تحقيقات «النيابة العامة» انتهت إلى تعدي المتهمة على «قائد حرس مجمع محاكم مصر الجديدة» بالقول حالَ تفقده الحالة الأمنية بالمحكمة، بعدما نبه عليها بضرورة ارتدائها الكمامة الطبية اتباعًا للإجراءات الاحترازية، ووقف تصويرها بعض الموظفين بالمحكمة أثناء تأديتهم أعمالهم مما يشكل فعلًا يُعاقب عليه قانونًا، ثم لما تحفظ على هاتفها المحمول لوقف التصوير، والَتِ التعدي عليه وأتلفت رتبته العسكرية وجهاز لاسلكي بحوزته وأحدثت إصابات به، فتحفظ عليها وحرَّرَ مذكرةً بالواقعة أرفق بها تصويرًا لها، كان قد تداول بمواقع التواصل الاجتماعي.

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