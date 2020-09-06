شكرا لقرائتكم خبر عن انتخابات «الشيوخ» بالخارج: نيوزيلندا أولى المصوتين والغرب الأمريكي أخرها والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

انطلقت، اليوم الأحد، أولى أيام التصويت لجولة الإعادة لانتخابات مجلس الشيوخ، للمصريين المقيمين بالخارج، وتستمر حتى غداً الاثنين، على أن تبدأ بعد غد الثلاثاء، جولة الإعادة داخل جمهورية مصر العربية على يومين بالدوائر التي لم يتم حسمها من الجولة الأولى.

وقالت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم نائب رئيس محكمة النقض، إن تصويت الناخبين في الخارج سيكون عبدالبريد ولمن سبق وأن سجل نفسه فقط خلال الفترة التي أتاحتها الهيئة من 25 وحتى 31 يوليو الماضي.

وبدأ التصويت على موقع الهيئة في الساعة التاسعة صباحاً بتوقيت كل دولة، عبر بطاقات إبداء الرأي المتاحة بموقع الهيئة، على أن يقوم النائب بملء نموذج إقرار التصويت ويوقع عليه من النائب شخصياً، على أن يتم وضع بطاقة الاقتراع داخل مظروف لا يدون عليه أية معلومات أو بيانات من الخارج، ثم وضعه داخل مظروف أخر ويرفق معه إقرار التصويت وصور ضوئية من بطاقة الرقم القومي أو جواز السفر ساري الصلاحية متضمناً الرقم القومي ووثيقة الإقامة بالدول محل التصويت، ويدون على المظروف الثاني من الخارج بياناته وعنوان اللجنة الانتخابية بالبعثة الدبلوماسية المرسل إليها.

جدير بالذكر أن دولة نيوزيلندا هي أول الدول التي بدأ بها التصويت من بين 124 دولة في العالم تشهد تصويت المصريين بالخارج، فيما يعد الساحل الغربي للولايات المتحدة أخر الدولة المصوتين في الانتخابات، وذلك لفروق التوقيت.

ودعت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة المصريين بالخارج للتصويت والمشاركة الإيجابية، وقالت إن «هذا الاستحقاق هام جداً، ومن الضروري مشاركة المصريين به»، مشيرة إلى وجود تنسيق مستمر بين الوزارة و«الوطنية للانتخابات» حول إجراء الانتخابات بالخارج، وقالت إن هناك غرفة عمليات بالوزارة تعمل لتلقي أية استفسارات أو شكاوى.

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