شكرا لقرائتكم خبر عن 1022 مطعمًا وكافيتريا سياحية تحصل على شهادة السلامة الصحية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تواصل المطاعم والكافيتريات السياحية الحصول على شهادة السلامة الصحية المعتمدة للتشغيل، حيث حصل حتى الآن 1022 مطعماً وكافيتريا سياحية على هذه الشهادة، وذلك بعد التأكد من استيفائها لكافة الضوابط والاشتراطات التي أصدرتها وزارة السياحة والآثار وفقا لمعايير السلامة الصحية العالمية.

وأشار عبدالفتاح العاصي، مساعد الوزير للرقابة على المنشآت السياحية والفندقية، في بيان، الأحد، إلى أن لجان الفحص مستمرة لاستكمال أعمال التفتيش، والتأكد من تنفيذ الإجراءات المتبعة بباقي المنشآت السياحية التي تقدمت بطلبات للحصول على شهادة السلامة الصحية المعتمدة، مع التأكيد على الالتزام بكافة الاشتراطات الصحية والاجراءات الوقائية ومواعيد التشغيل المسموح بها.

وفي ضوء القرارات الصادرة عن اجتماع لجنة الأزمات برئاسة مجلس الوزراء، تمت الموافقة على السماح بإعادة تشغيل المنشآت السياحية المكشوفة والمغلقة بنسبة 50% من حجم الطاقة الاستيعابية للمنشأة اعتبارًا من 26 يوليو 2020.