شكرا لقرائتكم خبر عن «الزراعة»: دورة تدريبية لتشخيص ومكافحة أمراض المحاصيل الحقلية والبستانية بالفيوم والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
نفذ معهد بحوث أمراض النباتات، التابع لمركز البحوث الزراعية، برنامجا تدريبيا تحت عنوان: «أهم الطرق الحديثة لتشخيص ومكافحة أهم أمراض المحاصيل الحقلية والبستانية»، بمحافظة الفيوم، تحت رعاية السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي.
وقال الدكتور اشرف خليل مدير معهد أمراض النباتات أن البرنامج التدريبي، والذي من المقر أن ينتهي الخميس المقبل، ياتي في إطار التعاون المثمر مع مديريات الزراعة على مستوى الجمهورية، موضحا ان البرنامج يتناول عددا من الموضوعات وتشمل أهم أمراض محاصيل الفاكهة وطرق مكافحتها، أمراض محصول الطماطم وطرق المكافحة، الأمراض التي تصيب محصول الذرة وطرق الوقاية والعلاج، فضلا عن أهم أمراض المحاصيل الزيتية، وأهم الأمراض النيماتودية على بعض المحاصيل الاقتصادية.
وأضاف خليل أن البرنامج يستهدف تدريب ٢٥ متدرب من الفنيين الزراعين واخصائى المحصول والمكافحة والارشاد وذلك لتوصيل الارشادات الفنية الخاصة بهذه المحاصيل للمزارع للنهوض بزيادة المحصول كما ونوعا، لافتا إلى انه يتم خلال التدريب مراعاة إتخاذ الإجراءات الاحترازيه والتباعد الاجتماعي للوقاية من فيروس كورونا.
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