شكرا لقرائتكم خبر عن «الأرصاد»: استمرار سقوط الأمطار بجنوب سيناء والصعيد.. وانخفاض الحرارة بالقاهرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشف محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤ بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس المتوقعة غدًا الإثنين.

وقال شاهين خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج «صالة التحرير» على قناة صدى البلد «أمس شهد حالات من عدم الاستقرار بسيناء، وسلاسل جبال البحر الأحمر، وشهدت سقوط أمطار وسيول، مع غلق الطرق، وهو أمر طبيعي مع اقتراب فصل الخريف»، مشيرا إلى أن هناك فرصة لسقوط أمطار غزيرة ورعدية على جنوب سيناء، تقل على جنوب الصعيد ومتوقعًا تحسن الوضع بعد غد الثلاثاء.

وأشار إلى استمرار ارتفاع الرطوبة على القاهرة والسواحل الشمالية لتتجاوز 80%، مشيرا إلى أنه من المتوقع انخفاض درجات الحرارة على القاهرة لتصل إلى 35 و34.