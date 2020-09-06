شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القلوبية يقود حملة لإزالة مبانٍ مخالفة على مساحة 3500 متر بشبرا الخيمة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تابع اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، حملة مكبرة لإزالة (7 حالات سويسي- 9 حالات مبانٍ خرسانية) على مساحة 3500 م2 كلها بالمسلحات الخرسانية (بمنشية مبارك -عزبة أفندينا) بحي شرق شبرا الخيمة.

كما تابع إزالة 5 طوابق لبرج مخالف لقيد الارتفاع وبدون ترخيص ومخالف لخط التنظيم على مساحه 400م2 بشارع احمد حلمي بحي غرب شبرا الخيمة.

وتابع المحافظ بنفسه أعمال الإزالة التي تتم للمباني المخالفة، ووجه بسرعة الانتهاء من تنفيذ أعمال الإزالة، مع اتخاذ الاحتياطات اللازمة لتأمين المارة مشددًا على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة والتصدي بكل قوة وحزم ضد محاولات البناء المخالفة بدون ترخيص. وهذا بحضور من الجهاز التنفيذي الدكتور سمير حماد نائب المحافظ والدكتور بكر عبدالمنعم رئيس حي شرق شبرا الخيمة والدكتور عثمان شعلان رئيس حي غرب شبرا الخيمة واللواء احمد السيد نائب مدير الامن لقطاع جنوب القليوبية واللواء عمرو ابو رايه مساعد مدير الامن والعقيد محمد النجار مامور قسم اول شبرا.

تجدر الإشارة إلى أن إجمالي الازالات منذ يوليو وحتى الان 716 حالة تعدى على املاك الدولة بمساحة 48079.3 م2 وازالة 1377 حالة تعدى على الاراضى الزراعية بمساحة 46 فدانًا و16 قيراط و11 سهم كما تبلغ عدد مخالفات البناء 215 مخالفة بمساحة 74827.9 مخالفة تم ازالتها.

وجدد محافظ القليوبية مناشدته للمواطنين باستغلال مد فترة تقديم طلبات التصالح وسداد جدية التصالح 25 % من قيمة الرسوم المستحقة خلال الشهر الجارى والتوجه إلى مقرات المراكز التكنولوجية بالمراكز والأحياء لتقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء وسداد جدية التصالح طبقاً لأحكام القانون لتقنين أوضاعهم، مشيراً إلى أنه لن يكون هناك مد للتصالح والمدى الزمني هو الموجود في القانون نهاية الشهر الجارى سبتمبر 2020، وعقب انتهاء هذه الفترة سيتم تطبيق القانون وبدء الإزالات الفورية للمخالفات التي لم يتم التصالح بشأنها، مضيفًا أنه لن يتم السماح بأي مخالفة بناء جديدة، مؤكدا أن جميع مخالفات المبانى بالقرى والمدن قبل 8 ابريل 2019 تخضع لقانون التصالح والتي تقع داخل الحيز العمراني، بالاضافة إلى جميع المبانى المتاخمة والمجاورة والقريبة للكتل السكنية ما قبل 22/7/2017 وذلك تسهيلا على المواطنين في ظل قانون التصالح.

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