شكرا لقرائتكم خبر عن مساعد رئيس «الهيئة الهندسية»: «الجلالة» وفرت ٥٠ ألف فرصة عمل على الأقل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال اللواء محمود فكري، مساعد رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، المدير التنفيذي لمشروع مدينة الجلالة، إن «مشروعات الجلالة وفرت 50 ألف فرصة عمل على الأقل»، مضيفًا: «أي ٥٠ ألف أسرة تم فتح بيتها من هذا العمل غير العمالة المتغيرة».

وأضاف «فكري» في كلمته خلال المؤتمر الصحفي الذي أقامته جامعة الجلالة، الأحد، بحضور السفيرة نبيلة مكرم، وزير الهجرة، والدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي، والدكتور أشرف غالب رئيس جامعة الجلالة، أن «الهيئة الهندسية استطاعت خلال عامين تحويل جبل الجلالة إلى منتجع وجامعة أهلية على أحدث مستوي من التكنولوجيا، كما تضم تليفربك»، مشيرًا إلى أن «مشروع كنوز الجلالة على ارتفاع ٧٠٠ متر من سطح البحر، حيث بدأنا في المرحلة الأولي المشروع».