شكرا لقرائتكم خبر عن إزالة التعديات على وقف «المشترك الخيري» بشبرا الخيمة بحضور المحافظ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قامت هيئة الأوقاف المصرية بحضور اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، ومعاونة قوات الأمن، الأحد، بتنفيذ الإزالة على مساحة 400 متر بوقف المشترك الخيري بعزبة أفندينا بناحية قسم ثان شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، وإزالة ما وقع عليها من تعديات.

وحذرت الهيئة في بيان، الأحد، «كل من تسول له نفسه بالتعدي على مال الوقف باتخاذ الإجراءات المدنية والجنائية ضده، والتي تكفل الحفاظ على أملاك الوقف الخيري».

وتواصل الهيئة بالتنسيق مع وزارة الداخلية والمحافظين جهودها في إزالة جميع التعديات على مال الوقف، موجهة الشكر إلى اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية وقوات الأمن، لحرصهم على استرداد كامل حقوق الأوقاف.