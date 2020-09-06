شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ بني سويف يعلن حصيلة إزالة التعديات خلال الـ6 أشهر الماضية (تفاصيل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، إنه تمت إزالة 3181 حالة تعد بواقع 2232 حالة على الأراضى الزراعية، و949 حالة على أراضى أملاك الدولة، و871 حالة تعد بالبناء المخالف، و78 حالة تعد بزراعات غير جادة.

وأضاف «غنيم» خلال مناقشة التقرير اليومي للتعديات، الأحد، أنه تم ضبط إزالة 338 حالة مخالفة بناء على مستوى مراكز ومدن المحافظة منذ صدور قرار رئاسة مجلس الوزراء في 25 مارس 2020 بحظر انتقال وتحرك المواطنين، لمجابهة انتشار العدوى بفيروس كورونا وحتى 4 سبتمبر الجاري.

وأكد أن المحافظة تعتمد على تنفيذ آليات محكمة ضمن خطة متكاملة، والتي تعتمد على السير بالتوازى في أكثر من مسار من خلال تكثيف حملات الإزالة للتعديات القائمة،أوالمستجدة مع التركيز على التعديات «في المهد»، وفق برنامج زمني محدد،وفي إطار القانون بالتنسيق مع الجهات الأمنية والمعنية، وتذليل كافة الإجراءات أمام الجادين في ملف تقنين أراضى الدولة، وذلك تنفيذًا لتكليفات الحكومة بمواجهة كافة أشكال التعديات على الأراضي الزراعية والتعامل بحسم في هذا الملف الحيوي الذي توليه القيادة السياسية اهتمامًا كبيرًا، للحفاظ على الرقعة الزراعية، والتصدي لظاهرة التعدى على أراضى أملاك الدولة.