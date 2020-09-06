شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل «عربية البرلمان» عن افتتاح سفارتين لصربيا وكوسوفو بالقدس: إجراء باطل ومرفوض والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أدان النائب أحمد فؤاد أباظة وكيل أول لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب، بشدة الخطوة التي تم الإعلان عنها، بافتتاح كل من كوسوفو وصربیا سفارتين لھما في مدینة القدس المحتلة.

وقال «أباظة» في بيان له اصدره اليوم الأحد، إن هذا الإجراء مرفوض وباطل لانه مخالف لقرارات الشرعیة الدولیة وللقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن التي تحظر على الدول نقل سفاراتھا لمدینة القدس كونھا تحت الاحتلال منذ عام 1967 وبخاصة القرار 478 لعام 1980 الذي یحظر على الدول إقامة بعثات دبلوماسیة في القدس ویرفض أي إجراءات من شأنھا تغییر الوضعیة القانونیة للمدینة.

وطالب وكيل لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب، من المجتمع الدولى خاصة الأمم المتحدة بعدم الاعتراف بمثل هذه الإجراءات غير القانونية، وقال «العالم كله اصبح على وعى وإدراك كاملين بأن القدس ھي أحد موضوعات التفاوض الذي یرغب المجتمع الدولي في تحقیقه بین الجانبین الفلسطیني والاسرائیلي ویتعنت فیها لأخیر»، وأن مساع بعض الدول مثل تلك الدولتین بتجاھل القرارات الدولیة واستباق نتائج المفاوضات، يعرقل بشدة فرص التوصل إلى سلام حقیقي قائم على حل الدولتین على أساس خطوط 4 يونيو 1967 وله اثاره السلبية الوخيمة على مسيرة السلام بين الفلسطينيين والإسرائيلين.